新华社昆明10月12日电（记者张家伟 刘万利）俄罗斯总统普京12日在《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）领导人峰会上说，此次昆明大会为推动人与自然和谐共生提供良机，并呼吁特别关注发展中国家和最不发达国家的诉求。

普京以视频方式发表讲话说，感谢习近平主席支持加强环境事务国际合作的努力，也感谢中方及联合国《生物多样性公约》秘书处组织以“生态文明：共建地球生命共同体”为主题的昆明大会。此次会议为分享如何最大程度地保证人与自然和谐共生的理念提供良机，将有效推动保护生物多样性、确保自然资源可持续利用及确定相关国际合作目标与方式的全球努力。他表示相信昆明大会将取得丰富成果，推动各缔约方开展有效合作。

普京介绍了俄方在保护生物多样性方面的措施，并指出，俄方全力支持在保护动植物、空气和水资源等迫切问题中开展更紧密国际合作。这类合作应建立在获得广泛认可的科学发现以及清晰的通用法律框架的基础上，尊重各国对其自然资源和经济活动的主权。

普京强调，保护生态环境是所有国家、全人类的共同任务，任何国家单打独斗难以实现目标。考虑到各国的优先事项和具体情况，COP15推动通过的“2020年后全球生物多样性框架”特别关注发展中国家和最不发达国家的诉求尤其重要。他还表示，希望框架纳入具体想法和建议，有助于实现全球环境再平衡。

(责编：杨光宇、胡永秋)