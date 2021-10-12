人民网布鲁塞尔10月12日电 （记者张朋辉）近日，在联合国人权理事会第四十八届会议上，20多个中国社会组织积极参与多项议题讨论，踊跃发声，呼吁加强国际团结、促进民主公平，宣介中国人权事业成就，揭批美国、加拿大等西方国家人权劣迹及其将人权作为政治工具的虚伪本质，引发各方广泛共鸣。

中国人民对外友好协会林松添会长发言，表示坚守和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，让全体人民都拥有体面的就业、衣食、居住、医疗、教育应是国际人权事业的共同追求。让所有国家享有团结、繁荣及尊严是最普惠的人权。以人民为中心是实现所有人权的根本保障。各国应尊重不同国家和文明的多样性与差异性，人权不应是空谈，更不应受到政治操弄。

中国人权发展基金会代表发言，表示中国全面建成小康社会以保障生存权为基础，推动各类人权的全面协调发展，促进人权的平等实现，充分体现《维也纳宣言和行动纲领》倡导的一切人权普遍、不可分割、相互依存、相互联系的原则。

友成企业家扶贫基金会分享了为乡村女性提供电子商务培训、资金支持和能力建设课程，鼓励乡村女性创业并追求自身梦想的有益经验。北京青少年法律援助与研究中心介绍中国保护儿童权益的政策举措，呼吁各国积极落实联合国《儿童权利公约》，从国家层面建立统筹协调机制，摒弃政治分歧、加强国际合作，推动全球儿童保护事业健康发展。中华职业教育社介绍其设立“温暖工程”公益基金会，资助贫困学生、提供技能培训、推动集体创业就业的情况。中国计划生育协会介绍中国脱贫、社保、孕产妇和婴幼儿保健等方面成就，呼吁国际社会消除妨碍发展中国家发展的障碍，相互尊重，共同发展。

中国联合国协会代表、香港特别行政区青年代表廖添诚结合自身经历，讲述香港国安法实施后香港恢复正常秩序等情况，表示实施香港国安法是香港长治久安的关键所在，香港的明天一定会更加美好。中国西藏文化保护与发展协会代表达瓦次仁介绍西藏脱贫攻坚取得的历史性成就，指出消除绝对贫困是最大的人权，中国脱贫成就对于推动国际减贫事业具有重要借鉴意义。

中国人权研究会、中国人权发展基金会、北京青爱教育基金会等发言，指出美国国内存在严重种族歧视、性别不平等和任意拘留难移民等问题，谴责美国、加拿大公然违反国际人权法，侵害土著人生命健康权；指出美国等发达国家在国际上奉行疫苗民族主义、滥用单边强制措施，破坏民主公平国际秩序；使用私人安保公司作为侵犯人权及回避责任的工具；在反恐问题上奉行双重标准；美国、英国、澳大利亚建立三边安全伙伴关系并开展核潜艇合作，公然违背《不扩散核武器条约》精神。中国民间组织国际交流促进会谴责日本将核污水排海的单方面决定，呼吁各国政府严格遵守危险品控制相关国际公约，不危害本国和他国人民的生命权和健康权。

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