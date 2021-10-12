新华社平壤10月12日电（记者江亚平）据朝中社12日报道，朝鲜劳动党总书记金正恩11日在为庆祝朝鲜劳动党成立76周年而举行的国防发展展览会上发表讲话说，美国近日频繁表示对朝鲜没有敌视态度，但目前没有任何行为证据让人相信他们的话。

金正恩说，无论是在和平环境还是对抗形势下，建设强大军事力量都是主权国家的基本自卫权利、义务和核心国策，不断加强建设、不畏惧任何国家的军事力量是党最重大的政策、目标和坚定意志。“不断加强军事力量建设是革命时代的要求，也是我们的责任。”

他还说，韩国以增强对朝威慑力为由不断加强国防力量，却把朝鲜研发武器视为“挑衅”，这种伪善的双重标准十分危险，朝鲜对此深感遗憾且决不容忍。今后一旦再有破坏朝鲜自卫权的行为，朝方必将采取有力措施应对。

他进一步说，引发地区紧张局势的根源是美国的错误判断和行动。朝鲜增强国防力量也并非针对韩国，同一民族在半岛发生冲突的悲惨历史不应重演。

金正恩还说，当天的展览是展示朝鲜取得国防科学、军需工业辉煌成就的一次国力示威，其意义不亚于一场大规模的阅兵式。

金正恩在开幕式上还向为发展国家国防力量做出特殊贡献的优秀成员颁发了荣誉勋章。

据朝中社报道，展览会上展出了朝鲜近5年来研发生产的各种武器装备。

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