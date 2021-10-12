新华社联合国10月11日电 中国-联合国和平与发展基金指导委员会第六次会议11日以视频方式举行。中国常驻联合国代表张军、联合国秘书长办公室主任维奥蒂、负责经济和社会事务的联合国副秘书长刘振民、中国外交部国际司司长杨涛、财政部行政政法司司长何振国等基金指导委员会委员和基金管理团队负责人出席会议。

张军表示，基金成立以来有力维护多边主义，推动全球特别是非洲等发展中国家的和平与安全和发展事业，促进可持续发展目标的落实，有力支持联合国重大议程，彰显了中国贡献和大国担当。中国是联合国第二大会费与维和摊款国，近年来会费比额不断上涨。在此背景下，中方继续出资支持和平与发展基金，充分体现了中方庄严政治承诺和对联合国的坚定支持。

张军强调，中方期待基金坚定捍卫真正的多边主义，持续打造精品项目，发展多元伙伴关系，树立高标准管理规范，取得更多积极成果。中方愿以基金为平台，与联合国秘书处深化合作，继续支持联合国工作。

联合国秘书处对中国政府慷慨资助深表感谢，表示基金多年来始终支持联合国应对国际和平与安全领域挑战，支持落实2030年可持续发展议程，发挥了重要作用。当前，新冠疫情仍在蔓延，全球经济艰难复苏，国际合作受到前所未有的考验，只有多边主义才是应对威胁与挑战的出路。希望基金继续支持联合国发挥更大作用。

会议审议了基金各项工作，通过了2021年的新项目，并就基金下一步工作、重点领域、运作管理等提出意见和建议。

中国-联合国和平与发展基金于2015年设立。基金成立以来已支持近百个项目，惠及亚洲、非洲、拉美和大洋洲100多个国家和地区，以实际行动和扎实成果捍卫了联合国的地位和作用。

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