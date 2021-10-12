中国驻韩国大使邢海明在“铭记辛亥·振兴中华”——旅韩华侨华人纪念辛亥革命110周年线上座谈会暨图片展上视频致辞。中国驻韩国大使馆供图

人民网首尔10月12日电 （记者马菲）“铭记辛亥·振兴中华”——旅韩华侨华人纪念辛亥革命110周年线上座谈会暨图片展10日在韩国举行。

此次活动由中国驻韩国大使馆指导，韩华中国和平统一促进联合总会、中国在韩侨民协会总会主办。汉城华侨协会、水原华侨协会等老侨团体、韩国华侨华人联合会、山东同乡会、延边同乡会等新侨团体、全韩中国学人学者联谊会、在韩朝鲜族留学生联谊会等留学生团体、韩国中国商会等中资机构代表，以及中国驻韩国大使馆领事参赞邓琼等百余人以线上方式出席。

中国驻韩国大使邢海明在致辞中表示，希望广大侨胞认真学习领会习近平总书记在纪念辛亥革命110周年大会上的重要讲话精神，更加紧密地团结起来，继续关心和支持祖国发展建设，为完成祖国统一大业、实现中华民族伟大复兴的中国梦、推动构建人类命运共同体积极贡献力量。

座谈会上，与会人员认真学习了习近平总书记在纪念辛亥革命110周年大会上的重要讲话，一同观看了辛亥革命图片展和纪录片，深入了解辛亥革命艰苦卓绝的斗争历程。习近平总书记的重要讲话在侨胞中引起热烈反响。大家纷纷表示，习近平总书记的重要讲话深刻阐述了辛亥革命的历史启示，郑重宣示了捍卫国家主权和领土完整的坚强决心与坚定意志。我们将坚决响应习近平总书记的号召，继承和弘扬辛亥革命精神，一如既往支持祖国和平统一大业，为实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新的贡献。

中国在韩侨民协会总会、韩华中国和平统一促进联合总会会长王海军表示，作为海外中华儿女，要继承和发扬辛亥革命精神，弘扬老一辈华侨念祖爱乡、报效祖国的优良传统，永远做祖国完全统一的坚定推动者、做中国经济发展建设的参与者、做讲好中国故事的传播者，为推进祖国统一大业和中华民族伟大复兴而不懈努力。

汉城华侨协会前会长、汉城华侨中学理事长谭绍荣表示，辛亥革命是中华民族五千年历史上的重大事件，开创了完全意义上的近代民族民主革命，在政治上、思想上给中国人民带来了不可低估的解放作用。

在韩留学生和中资机构代表纷纷表示，将深入学习贯彻习近平总书记在纪念大会上的重要讲话精神，铭记历史，苦练本领，以更加饱满的热情投入今后的学习和工作当中，不负韶华，奋勇拼搏，为民族复兴和国家统一大业贡献力量。

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