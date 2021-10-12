新华社开罗10月11日电（记者王尚）萨那消息：沙特阿拉伯主导的多国联军11日说，多国联军过去24小时对位于也门中部马里卜省的胡塞武装阵地发动了33次空袭，摧毁胡塞武装8辆军车，打死156名胡塞武装人员。

多国联军当天在一份声明中说，空袭主要集中在被胡塞武装包围的马里卜省阿卜迪亚地区。目前，也门政府军和胡塞武装在该地区的战斗仍在持续。

另据胡塞武装控制的马西拉电视台报道，多国联军过去48小时对胡塞武装在马里卜省的军事目标发动了60次空袭。报道没有透露具体伤亡人数。

马里卜省是也门石油主产区，也是多国联军指挥部所在地。近几个月来，也门政府军和胡塞武装在该省多次发生激烈交火，造成上千人死亡，数万人流离失所。

2014年9月，胡塞武装夺取也门首都萨那，后又占领也门南部地区。2015年3月，沙特等国对胡塞武装发起代号为“果断风暴”的军事行动。2018年12月，在联合国斡旋下，也门政府和胡塞武装就停火、战俘交换等议题达成一致，但不久双方就互相指责对方破坏停火协议。

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