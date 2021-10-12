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挖墙脚　英国“卡车司机荒”波及公交行业

2021年10月12日09:01 | 来源：新华网
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　　英国卡车司机短缺问题已持续数月。这一用工荒如今波及公交行业，一些公交车司机在高薪诱惑下跳槽开卡车。

　　据英国《镜报》10日报道，由于卡车司机短缺，一些公路货运商开出多至7.8万英镑（约合68.4万元人民币）的年薪招工，远高于公交司机3.25万英镑（28.5万元人民币）的年均收入水平，一些公交司机因此跳槽，致使部分主要公交线路人手不足甚至无法运行。一些公交公司被迫减少发车频次，以尽量保障主要通勤线路和上学线路的公交车运行。

　　英国《太阳报》以业内人士为消息源报道，司机跳槽致使全英公交司机短缺，受影响最严重地区包括苏格兰、英格兰东北部、布里斯托尔市和格洛斯特郡南部。以英格兰北部的西约克郡为例，该地区缺少约250名公交司机，相当于满编制的十分之一。业内人士提供的数据显示，现阶段需招募约4000名公交司机才能保障全英公交系统的正常运行。

　　英国媒体认为，多种原因造成卡车司机缺口，包括新冠疫情、“脱欧”导致的大批外籍务工人员流出、人口老龄化等。据英国公路运输协会估计，英国需要补充10万名卡车司机方能满足燃油、食品、药品等物流需求。为缓解司机短缺问题，英国政府出台多项措施，包括发放短期签证引进卡车司机、简化获取卡车司机驾照的程序、鼓励包括公交司机在内的重型货车驾照持有者“重新上岗”。

　　英国公共交通联合会说：“辞职的公交司机人数超过我们所能招募到的，雪上加霜的是公路货运行业能够开出更高的薪水。”联合会说，若给公交司机涨薪会导致人们乘坐公交的费用提升。“我们不具备公路货运业那样的弹性，那是一个较长的运输链，可以分摊成本”。（乔颖）（新华社专特稿）

(责编：崔译戈、燕勐)

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