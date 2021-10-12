西班牙拉帕尔马岛老昆布雷火山已持续喷发三周，截至11日仍无停止迹象，其喷涌而出的滚烫石块最大的有“三层楼房大小”，吓得不少人目瞪口呆。

据英国天空新闻频道报道，这座火山喷涌出的火红岩浆温度高达1240摄氏度，沿途摧毁周边村庄建筑物。加那利群岛火山研究所数据显示，自火山9月19日喷发以来，岩浆已吞噬超过493公顷土地，摧毁1186栋建筑。

专家估算，岩浆最宽处为1.5公里，岩浆入海冷却后形成的“半岛”面积已经达到34公顷。一个专家委员会警告称，随着更多岩浆入海，“半岛”在不断扩大的过程中可能发生崩断，而这将造成爆炸，触发海面巨浪，并且释放有毒气体。

这座火山喷涌出的巨大石块从山顶滚落下来，场景骇人，登上多家媒体头条。对此，西班牙政府部门在社交媒体上发文解释：“火山……北侧崩塌，造成巨型岩块松动滚落，并且有多股新的岩浆倾泻而下，涌向已经撤离人员的地区”。

伴随火山喷发活动，周边地区频繁地震，例如10日监测到21场地震，其中最大震级达到3.8级，涉及马索、丰卡连特、埃尔帕索等多座村庄。

最近两天，不少人还看到：老昆布雷火山喷发时，天上电闪雷鸣。一些人联想到，此前冰岛火山喷发时，拍摄的许多照片也都可见闪电，场面极其震撼。2016年发表的一份科研报告说，这可能是由于火山灰微粒碰撞摩擦而积累电荷，当达到一定水平时剧烈放电。

拉帕尔马岛人口大约8.3万，多数从事水果种植和旅游业。截至11日，当地政府已经疏散大约6000人。

谈及火山喷发还将持续多久，当地官员胡利奥·佩雷斯告诉媒体：“我们不敢说，这轮始于21天前的火山喷发能够很快结束。”

拉帕尔马岛是度假胜地，位于加那利群岛西北部，面积708平方公里。该岛有记录以来曾发生过7次火山喷发，上一次发生在1971年。（杨舒怡）（新华社专特稿）

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