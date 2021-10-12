美国媒体披露，美国莫德纳公司迄今几乎只向富裕国家和地区供应新冠疫苗，中低收入国家和地区要么需溢价购买，要么排队苦等。靠这种“逐利优先”的供货方式，这家美国生物技术企业赚得盆满钵满，今年预估营收200亿美元，企业高层和投资人身家也随之大涨。

据《纽约时报》9日报道，莫德纳研发新冠疫苗得益于美国政府财政和技术支持，但根据艾尔菲尼蒂数据分析公司的计算，就客户中富裕国家和地区占比而言，莫德纳高于其他新冠疫苗制造商。

艾尔菲尼蒂的数据显示，莫德纳向世界银行划定的低收入国家和地区供应新冠疫苗总量大约100万剂，另两家美国疫苗制造商辉瑞公司和强生公司对应的数量则分别为约840万剂和2500万剂。迄今仅有少数几个中等收入国家和地区与莫德纳达成购买协议，其中多数尚未交付，且至少3个买家的采购价高于美国或欧洲联盟的采购价。

根据已披露的政府采购信息，美国采购价为每剂15美元至16.5美元，欧盟采购价为22.6美元至25.5美元。世行归类为“中等偏上收入”的泰国、哥伦比亚和博茨瓦纳采购价为27美元至30美元。

世界卫生组织多次敦促疫苗生产商以合理价格向不发达国家和地区供货，以遏制那里的疫情。非洲联盟一名官员5月说，非盟将以每剂大约10美元的价格订购莫德纳疫苗。但另两名非盟官员说，莫德纳要到明年才能交付疫苗，导致谈判破裂。

美国疾病控制和预防中心前主任汤姆·弗里登说：“看上去，莫德纳的行为是他们只求投资回报最大化，别无其他责任。”

针对这类质疑，莫德纳辩称，生产能力有限，正尽可能提高产能。

莫德纳公司2010年成立，研发基于信使核糖核酸（mRNA）的技术和药物等。《纽约时报》报道，不像辉瑞、强生和阿斯利康制药公司除疫苗外还研制其他医药产品，莫德纳目前只有新冠疫苗这一种产品面世，因此企业发展前景与新冠疫苗销售紧密相关。

随着新冠疫苗大范围推广使用，莫德纳的经营收入大幅增长。莫德纳最新发布的财务报表显示，这家企业今年第二季度收入44亿美元，远超去年同期的6700万美元；今年前六个月盈利40亿美元，去年上半年则亏损2.4亿美元。

按照莫德纳先前估算，新冠疫苗今年将为这家企业带来至少200亿美元营收，成为美国迄今最赚钱的医疗产品之一。

美国《福布斯》杂志本月4日发布“美国富豪400强”榜单，莫德纳两名创始人和一名投资人首次位列其中，个人净资产均超过35亿美元。

与此同时，世界许多贫穷国家新冠疫苗依然严重短缺。《纽约时报》报道，截至9月30日，非洲、中东等地区的数十个欠发达国家的疫苗接种率不足10%。

因“富国优先”供货策略惹争议的疫苗企业不止莫德纳一家。今年8月，英国媒体报道美国强生公司将其南非工厂所产疫苗出口至更富裕国家和地区，强生因而受到世界卫生组织官员和公共卫生界人士批评。（安晓萌）（新华社专特稿）

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