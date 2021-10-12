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俄德法领导人通电话讨论乌克兰局势等问题

2021年10月12日08:56 | 来源：新华网
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　　新华社莫斯科10月11日电（记者李奥）俄罗斯总统普京、德国总理默克尔和法国总统马克龙11日通电话，讨论乌克兰局势等问题。

　　克里姆林宫网站当天发布消息说，三国领导人在通话中对乌克兰内部危机解决进程一再拖延表示关切，认为明斯克协议是解决问题的唯一基础，表示愿继续通过“诺曼底模式”协调三方的努力。

　　消息说，针对乌克兰东部冲突的复杂局势，三国领导人已责成各自国家相关部门通过“诺曼底模式”加强联系和开展工作。三国外长将率先在“诺曼底模式”下举行会晤。三方将继续通过相关渠道为“诺曼底模式”四国峰会创造条件。

　　2014年4月，乌克兰东部顿巴斯地区爆发乌政府军和民间武装间的大规模冲突。经国际社会斡旋，冲突双方分别于2014年9月和2015年2月在明斯克达成停火协议，此后大规模武装冲突得到控制，但小规模交火时有发生。

　　“诺曼底模式”来源于2014年6月在法国举行的诺曼底登陆70周年国际纪念仪式，当时俄罗斯、德国、法国、乌克兰四国领导人在活动期间就乌克兰局势进行了一系列磋商。

(责编：崔译戈、燕勐)

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