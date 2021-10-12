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罗马尼亚总统提名乔洛什出任总理

2021年10月12日08:48 | 来源：新华网
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　　新华社布加勒斯特10月11日电（记者林惠芬）罗马尼亚总统约翰尼斯11日晚提名达奇安·乔洛什出任总理，并授权其尽快完成组阁。

　　约翰尼斯当天与议会各政党就新总理提名进行磋商后宣布这一决定。根据宪法，提名总理需在10天内完成组阁，并接受议会信任投票。

　　乔洛什随后在社交媒体上发文表示，他将立即与其他政党就组阁事宜展开磋商并尽快组成新政府。他说，新政府的首要任务是处理当前严峻的新冠疫情、能源价格上涨等问题。

　　现年52岁的乔洛什是农学家，本月初当选拯救罗马尼亚联盟新任党主席。他曾担任罗马尼亚农业和农村发展部长、欧盟农业专员等职，并于2015年11月至2017年1月担任罗总理。

　　罗马尼亚去年12月举行议会换届选举，由于没有政党获得单独组阁所需席位，国家自由党、拯救罗马尼亚联盟、匈牙利族民主联盟组成执政联盟，在议会拥有过半数席位。

　　拯救罗马尼亚联盟9月上旬退出以国家自由党为首的执政联盟，并强调该党留在执政联盟内的条件是克楚总理辞职，但遭到国家自由党和克楚本人拒绝。拯救罗马尼亚联盟随后提交对政府不信任案，但因多种原因议会没有启动讨论程序。社会民主党9月底向议会提交了对克楚政府的不信任案。

　　本月5日，罗马尼亚议会以多数赞成票通过对克楚政府的不信任案，执政不到10个月的克楚政府下台。

(责编：崔译戈、燕勐)

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