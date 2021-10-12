新华社昆明10月11日电 题：这场大会，为何全球瞩目？——2020年联合国生物多样性大会四大看点透视

新华社记者

11日，2020年联合国生物多样性大会在云南昆明正式开幕。这场全球瞩目的大会，有哪些看点，将如何影响我们的世界？

【看点1】这场大会缘何不同寻常？

这次2020年联合国生物多样性大会，其实是由3个会议组成的，即《生物多样性公约》第十五次缔约方大会、《卡塔赫纳生物安全议定书》缔约方第十次会议、《关于获取遗传资源和公正公平分享其利用所产生惠益的名古屋议定书》缔约方第四次会议。其中的“重头戏”就是《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）。

《生物多样性公约》是一项保护地球生物资源的国际性公约，目前共有196个缔约方。缔约方大会是《生物多样性公约》的最高议事和决策机制，每两年召开一次。缔约方大会采取协商一致的原则，决议的通过需要经过所有缔约方的同意。2016年的第十三次缔约方大会宣布中国举办COP15。

缔约方大会每10年要制定未来10年的生物多样性保护目标。2010年，COP10制定了2011至2020年全球生物多样性保护目标，即“爱知目标”。“爱知目标”共20项，到2020年，没有一条完全实现，仅有6个目标部分实现。

COP15又到了一个制定新的10年保护目标的重要节点。

正因如此，国际社会对COP15寄予厚望，希望此次大会的成果，能够通过未来的努力，扭转全球生物多样性加速丧失的趋势。

COP15原本应于2020年10月召开。受疫情影响，会议召开时间经历两次变更。联合国《生物多样性公约》秘书处于今年8月正式对外公告，会议将于2021年10月11日至15日和2022年上半年分两阶段在昆明召开。

【看点2】COP15怎么开？

“本次会议是历届缔约方大会最特殊的一次会议，也是历时最长的一次会议，备受关注。”生态环境部自然生态保护司司长崔书红说。

根据议程安排，第一阶段会议要完成除“2020年后全球生物多样性框架”以外的各项议题审议，“2020年后全球生物多样性框架”要在明年上半年的线下会议来审议和决定。

眼下举行的COP15第一阶段会议，以线上和线下相结合的方式举办。

在11日下午的开幕式上，生态环境部部长黄润秋和COP14主席国埃及驻华大使穆罕默德·巴德里在会场主席台进行交接，开启COP15时间。

来自140多个缔约方及30多个国际机构和组织的5000余位代表，通过线上线下结合方式参加大会。

公约秘书处执行秘书伊丽莎白·穆雷玛在现场致辞时表示，我们必须在这一个10年就采取行动，制止和扭转生物多样性的丧失，应对当前的挑战。“通过携手行动，我们能够实现生态文明，共建地球生命共同体。”

高级别会议将于10月12日至13日举行，包括领导人峰会及部长级会议。应邀的缔约方国家元首和国际组织负责人将出席领导人峰会。部长级会议包括全体会议和平行圆桌会议。

此次大会唯一一场现场举办的平行活动——生态文明论坛，将于10月14日至15日在昆明举办。生态文明论坛包括开幕式和7个主题论坛，邀请国内外嘉宾为生态环境保护贡献智慧。

此次大会还准备了内容丰富的线上、线下展览。线上展览包括中国展和地方展，充分展示我国在生态文明建设和生物多样性保护方面的成就；线下布展是云南特色展，也是现场唯一线下展区，展现了彩云之南的生态之美。

第二阶段会议拟于明年上半年在昆明线下举行，以方便各方广泛而深入地磋商探讨，推动达成一个凝聚广泛共识、既雄心勃勃又务实可行的“2020年后全球生物多样性框架”。

【看点3】大会选在云南举行有何特点？

“COP15选择在云南举办，与云南丰富的生物资源，以及显著的生物多样性保护成效密不可分。”COP15云南省筹备工作领导小组办公室主任、云南省生态环境厅厅长马永福说。

彩云之南，万物家园，云南以极其丰富的生物多样性而闻名于世，被誉为“动物王国”“植物王国”“世界花园”“物种基因库”。

马永福介绍，云南国土面积占全国4.1%，高等植物和脊椎动物物种数均占我国的半数以上；囊括了地球上除海洋和沙漠外的生态系统类型，是中国生物多样性最为丰富的省份和具有全球意义的生物多样性关键地区之一。

截至2020年底，云南省共有各类自然保护地362个，保护面积占全省面积14.32%；划定生态保护红线面积为11.84万平方公里，占全省面积的30.90%；位于昆明市的中国西南野生生物种质资源库，保存了17468种25.8万份生物种质资源，是全球生物多样性保护的重要设施之一……

此外，云南十分重视与周边国家合作开展生物多样性保护工作。比如，云南西双版纳国家级自然保护区与老挝北部3省共建了133平方公里联合保护区，以保障亚洲象跨境种群交流安全。

【看点4】大会预期将达成哪些成果？

发布“昆明宣言”——

高级别会议将发布“昆明宣言：迈向生态文明，共建地球生命共同体”，呼吁各方采取行动，响应共建地球生命共同体号召，遏制生物多样性丧失，增进人类福祉，实现可持续发展。

伊丽莎白·穆雷玛说，“昆明宣言”将是第一阶段会议的主要成果，该宣言说明，各方已充分认识到保护生物多样性的紧迫性。

发布“共建全球生态文明，保护全球生物多样性”倡议——

14日至15日举行的生态文明论坛将发布“共建全球生态文明，保护全球生物多样性”倡议。

同时，主题论坛将发布系列成果，如主题论坛一将发布“碳中和目标下应对气候变化与保护生物多样性联合行动宣言”；主题论坛四将发布中国生态修复典型案例集等。

为生物多样性关键10年规划蓝图——

展望将于明年上半年举行的第二阶段会议，“2020年后全球生物多样性框架”将是大会的重要标志性成果，对未来10年乃至更长时间的全球生物多样性治理作出规划。

崔书红说，国际社会对“框架”寄予厚望，提出了雄心勃勃的保护目标建议，如保护30%的大自然，调动至少2000亿美元用于生物多样性保护等。

他表示，要推进建设更加公正合理、各尽所能的2020年后全球生物多样性治理体系，尽快扭转全球生物多样性加速丧失的趋势。（记者高敬、成欣、庞明广、谢希瑶）

(责编：崔译戈、燕勐)