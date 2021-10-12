新华社维也纳10月11日电（记者于涛）为纪念新中国恢复联合国合法席位50周年，中国常驻维也纳联合国代表团11日以视频方式主办“携手同行、相互成就”主题“多瑙论坛”。

中国常驻维也纳联合国代表王群、故宫博物院院长王旭东、联合国维也纳办事处总干事瓦利、联合国工发组织总干事李勇、国际原子能机构总干事格罗西，以及维也纳各国际组织高官、使团常驻代表等100余人在线参加论坛。

王群在主旨发言中表示，中国恢复联合国合法席位具有划时代的历史意义，是国际公理和多边主义的胜利，更是人类进步事业的胜利。50年来，中国积极秉持大国担当，践行真正的多边主义，负责任地履行国际义务，坚持不懈地支持联合国维护世界和平、促进共同发展的崇高事业。新中国恢复联合国合法席位以来的50年，是中国拥抱世界、融入世界的开放发展历程。中国在实现自身发展的同时，积极参与经济全球化和全球经济治理，同各方分享发展红利。

瓦利在致辞中表示，维也纳是多边主义的重要中心，祝贺中方在迎来恢复联合国合法席位50周年的重要时刻，通过“多瑙论坛”创建一个使各方能够加深理解、加强合作的新空间。

李勇表示，中国是联合国2030年可持续发展议程的坚定支持者。中国完成自身脱贫攻坚任务，在污染防治、资源及能源利用率和生态环境方面取得明显改善。工发组织期待与中国密切合作，继续落实2030年可持续发展议程。

格罗西表示，中国积极支持国际原子能机构履行使命，在机构中发挥着重要作用。机构期待在未来与中方密切合作，共同确保核科学技术造福世人。

“多瑙论坛”是由中国常驻维也纳联合国代表团着力打造的品牌性多边外交活动，力求为中外交流与合作搭建平台和桥梁。论坛计划每年举办一次，今年系首次举办。

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