新华社北京10月11日电 题：用事实真相戳穿涉疆谬论——涉疆问题新闻发布会见闻

新华社记者温馨、贾钊

在刚刚闭幕的联合国人权理事会第48届会议上，一些西方国家基于虚假信息和谣言谎言，就涉疆问题对中国进行无端指责攻击，以“新疆人权”为借口粗暴干涉中国内政。

11日，新疆维吾尔自治区人民政府在京举行涉疆问题新闻发布会，以视频连线方式邀请新疆有关群众代表讲述亲身经历，驳斥美西方反华势力的涉疆谬论。

（一）

新疆维吾尔自治区人民政府新闻发言人徐贵相在发布会上说，美西方反华势力对所谓“新疆存在大规模侵犯人权”的指控，都是建立在不实信源、偏听偏信、蓄意构陷基础上的，没有任何事实依据，根本经不起推敲。

针对美国驻华使馆今年1月在社交媒体账号称“中国政府继续在新疆压制伊斯兰教，致使艾提尕尔清真寺的一块有100多年历史的精致迎客匾不复存在”，新疆伊斯兰教协会副会长、喀什市艾提尕尔清真寺伊玛目麦麦提·居马通过视频连线，现场介绍了这块牌匾的情况。

视频中，这块牌匾悬挂在喀什市艾提尕尔清真寺的大殿外墙上。据麦麦提·居马介绍，牌匾于1982年制作并开始使用。因长时间置于室外、风吹日晒，牌匾上经文内容字迹模糊、出现破损。2017年，按照文物保护的要求，喀什市艾提尕尔清真寺民主管理组织在征求伊斯兰教界和信教群众意见的基础上，组织进行修复，重描了经文、重漆了牌匾。修复完成后，为了更好地进行保护，牌匾由清真寺大门上方移至安置有雨棚的大殿外墙上。

（二）

新疆的棉花产业到底有没有“强迫劳动”？面对美西方反华势力借口新疆存在“强迫劳动”无理制裁新疆棉花行业，阿克苏地区新和县棉农艾买尔·斯马依通过视频连线，介绍了新疆的棉花采摘情况。

“大家看，在我身后的这一片棉花地就是我的，这棉花开得大朵大朵的，多漂亮！”艾买尔·斯马依说，机械化采摘大大节省了成本，600多亩的棉花地一天就能全部采摘完。

“我靠着棉花过上了幸福生活。现在我不仅种植棉花，还养了牛和羊。”艾买尔·斯马依正筹备成立合作社，利用自己的农业技术，带领全村人一起增收致富。

（三）

发布会期间，5位新疆和田地区的妇女代表从依法保障妇女政治权利、依法保障妇女生育权利、切实保障妇女健康权益、依法保障妇女受教育权利、依法保障妇女平等就业权利等方面讲述了自己的亲身经历，驳斥“新疆严重侵犯少数民族妇女权益”等不实言论。

徐贵相说，事实证明，随着新疆妇女权益保障工作的不断加强，各族妇女的发展环境得到持续改善，受教育程度显著提高，婚姻家庭和财产的维权意识明显增强，民生福祉稳步提升，越来越多的妇女积极参与到新疆经济社会建设当中，不愧是“撑起了半边天”。

（四）

新疆是中国反恐和去极端化斗争的主战场。1990年至2016年底，新疆发生了数千起暴恐活动，造成大量无辜人员伤亡和财产损失。发布会开始前，中外媒体记者参观了新疆的反恐和去极端化斗争主题展。

讲解员介绍，新疆通过开展去极端化工作，最大限度消除滋生恐怖主义、宗教极端主义的土壤和条件，最大程度保障了公民基本权利免遭侵害。目前，新疆已连续4年多未发生暴力恐怖案件，社会治安状况明显好转，新疆各族人民安居乐业，群众的获得感、幸福感、安全感显著增强。

“国际社会并没有被少数国家的陈词滥调所蒙蔽。”徐贵相说，在联合国人权理事会第48届会议上，巴基斯坦代表65国做挺华共同发言，海湾合作委员会6个成员国集体致函支持中方立场，20多个国家以单独发言的方式支持中国，共有近百个国家以不同方式表达对中国涉疆政策立场的理解和支持。这些理性声音、正义力量令人钦佩，充分说明了国际社会的人心向背。

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