新华社突尼斯10月11日电（记者黄灵）阿尔及尔消息：阿尔及利亚总统特本10日表示，在法国没有对阿尔及利亚表现出充分尊重的情况下，阿尔及利亚驻法大使不会返回巴黎。

据阿尔及利亚官方通讯社10日报道，特本当天在接受当地媒体采访时表示，阿尔及利亚已经不是法国的殖民地，现在阿尔及利亚拥有强有力的军队，健康发展的经济以及团结自豪的人民。他强调，在法国没有对阿尔及利亚表现出充分尊重前，阿驻法大使不会返回巴黎。

特本同时表示，法方对阿尔及利亚在颁发移民回国许可证一事上的指责并不属实。

阿尔及利亚总统府10月2日发表声明说，因法国总统马克龙发表对阿不当言论，阿方完全不能接受，决定召回驻法大使磋商相关问题。阿尔及利亚政府同时禁止法国军用飞机飞越其领空。

据阿尔及利亚媒体报道，9月30日，马克龙会见在法阿尔及利亚移民后裔时对阿政治制度发表了批评言论。

此前，法国政府宣布减少对阿尔及利亚、摩洛哥和突尼斯三国人员的赴法签证数量，理由是这些国家拒绝向被法国驱逐出境的本国移民颁发回国所需的领事许可证。随后，阿尔及利亚外交部9月29日召见法国驻阿大使，对法国大幅削减阿尔及利亚公民赴法签证数量表示不满。

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