人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

阿尔及利亚总统要求法国对阿予以充分尊重

2021年10月12日08:41 | 来源：新华网
小字号

　　新华社突尼斯10月11日电（记者黄灵）阿尔及尔消息：阿尔及利亚总统特本10日表示，在法国没有对阿尔及利亚表现出充分尊重的情况下，阿尔及利亚驻法大使不会返回巴黎。

　　据阿尔及利亚官方通讯社10日报道，特本当天在接受当地媒体采访时表示，阿尔及利亚已经不是法国的殖民地，现在阿尔及利亚拥有强有力的军队，健康发展的经济以及团结自豪的人民。他强调，在法国没有对阿尔及利亚表现出充分尊重前，阿驻法大使不会返回巴黎。

　　特本同时表示，法方对阿尔及利亚在颁发移民回国许可证一事上的指责并不属实。

　　阿尔及利亚总统府10月2日发表声明说，因法国总统马克龙发表对阿不当言论，阿方完全不能接受，决定召回驻法大使磋商相关问题。阿尔及利亚政府同时禁止法国军用飞机飞越其领空。

　　据阿尔及利亚媒体报道，9月30日，马克龙会见在法阿尔及利亚移民后裔时对阿政治制度发表了批评言论。

　　此前，法国政府宣布减少对阿尔及利亚、摩洛哥和突尼斯三国人员的赴法签证数量，理由是这些国家拒绝向被法国驱逐出境的本国移民颁发回国所需的领事许可证。随后，阿尔及利亚外交部9月29日召见法国驻阿大使，对法国大幅削减阿尔及利亚公民赴法签证数量表示不满。

(责编：崔译戈、燕勐)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部