新华社昆明10月11日电（记者张家伟 刘万利）联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会11日在昆明开幕。两位联合国机构负责人在开幕式上呼吁各方加强合作制定“包容且有雄心”的全球生物多样性保护蓝图，推动实现人与自然和谐共生的2050年愿景。

联合国环境规划署执行主任英厄·安诺生在视频讲话中警告，“人类为针对自然的自杀性战争所付出的代价正以惊人速度增加”，现有努力尚不足以扭转人类对大自然的破坏，而昆明大会是改变这一切的良机。与会各方需要采取“清晰、切实行动”来推动达成“2020年后全球生物多样性框架”。

安诺生特别呼吁国际社会调动包括资金和技术等各类资源支持发展中国家保护生物多样性。

联合国《生物多样性公约》秘书处执行秘书伊丽莎白·穆雷玛在开幕式上致辞，呼吁各方将承诺转变成“政策、行动和结果”，形成“大胆、包容且有雄心的”“2020年后全球生物多样性框架”，在未来十年阻止、扭转全球生物多样性丧失，唯此才能实现人与自然和谐共生的2050年愿景。

穆雷玛特别向中国在保护和修复生物多样性方面所采取的行动表达敬意。她说：“从消除污染行动、修复退化土地、保育物种和生态系统，到解决贫困和致力于更广泛的人类发展目标，中国在过去数十年里开展的工作是我们变革模式的代表。”

埃及举办了《生物多样性公约》第十四次缔约方大会。埃及环境部长亚丝明·福阿德在开幕式的致辞中感谢中国举办这次里程碑式的会议，并呼吁国际社会把言语转化成实际政策与行动，努力在未来十年“让大自然恢复生机”，推动实现人与自然和谐共生的愿景。

联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会定于10月11日至15日和2022年上半年这两个阶段召开。第一阶段会议将以线上线下结合的方式召开，第二阶段将以线下会议方式召开。第一阶段会议要完成除“2020年后全球生物多样性框架”以外的各项议题审议，“2020年后全球生物多样性框架”要在第二阶段会议审议和决定。

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