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突尼斯总理组建新政府

2021年10月12日08:38 | 来源：新华网
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10月11日，突尼斯总统赛义德（前中）在首都突尼斯市和总理娜杰拉·布登·拉马丹（前排左三）及新政府成员合影。 新华社发（突尼斯总统府供图）

　　新华社突尼斯10月11日电（记者黄灵）突尼斯总理娜杰拉·布登·拉马丹11日宣布组建新政府，并向总统赛义德宣誓就职。

　　娜杰拉的新政府由24名部长和1名外交国务秘书组成，其中包括9名女性。

　　娜杰拉当天在对媒体发表讲话时表示，新政府工作的主要目标是恢复突尼斯民众和外国机构对突政府的信心，特别是在打击腐败方面；改善人民的生活条件；提高政府工作效率；加速振兴经济并解决年轻人就业问题；提供优质公共服务。

10月11日，突尼斯总理娜杰拉·布登·拉马丹在首都突尼斯市发表讲话。 新华社发（突尼斯总统府供图）

　　赛义德9月29日任命娜杰拉为新总理。她是突尼斯历史上第一位女总理，生于1958年，曾长期在突尼斯高等教育机构任职。

　　赛义德7月25日宣布，为应对突尼斯当前严峻形势，他根据宪法相关条款实施一系列紧急措施，包括解除总理兼内政部长迈希希的职务，暂停议会活动并取消所有议员的豁免权。

(责编：崔译戈、燕勐)

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