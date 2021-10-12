新华社北京10月11日电 综合新华社驻外记者报道：连日来，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在纪念辛亥革命110周年大会上发表的重要讲话持续引发海外华侨华人热烈反响。他们纷纷表示，全体中华儿女要更加紧密地团结起来，推动实现中国完全统一的历史任务，携手向着中华民族伟大复兴的目标奋勇前进。

巴拿马华人工商总会代会长周健表示，习近平总书记在讲话中缅怀孙中山先生等革命先驱的历史功勋，深刻阐述了辛亥革命110年来的历史启示。周健说，要学习他们为振兴中华而矢志不渝的崇高精神，更紧密地团结起来，携手向着中华民族伟大复兴的目标迈进。

意大利《世界中国》杂志社社长胡兰波对习近平总书记有关实现中华民族伟大复兴，必须有领导中国人民前进的坚强力量，这个坚强力量就是中国共产党的论述深有体会。她说，没有中国共产党的领导，中国就不可能发展成为当今世界第二大经济体。新冠疫情发生后，在中国共产党领导下，中国有效控制疫情，保证了14亿人的生命健康。

美国美利坚大学国际关系学院教授赵全胜说，习近平总书记在讲话中高度评价辛亥革命的历史功绩和重大意义，强调中国特色社会主义是实现中华民族伟大复兴的唯一正确道路，并再次强调中国完全统一的重要性和坚决遏制“台独”分裂活动的坚定意志，强调两岸同胞都要站在历史正确的一边，为祖国完全统一作出贡献，这对在世界各地的中华儿女都有重要的号召作用和启迪作用。

美国巴克内尔大学国际关系与政治学教授朱志群表示，举办纪念辛亥革命110周年大会意义深远，国家的完全统一是重要的历史任务，习近平总书记在讲话中强调坚持“和平统一、一国两制”的基本方针，坚持一个中国原则和“九二共识”，反对“台独”分裂活动和任何外来干涉。任何人都不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志和强大能力。

美国休斯敦中国和统会会长徐松焕说，隆重纪念辛亥革命110周年具有重要意义，全体中华儿女要团结起来，继续奋斗，共同为实现中国的完全统一而努力。

全美华人协会会长乔凤祥说，实现祖国的完全统一是海峡两岸同胞的共同愿望，华侨华人应发扬孙中山先生等辛亥革命先驱的伟大精神，推动实现中国完全统一，实现中华民族伟大复兴的中国梦。（参与记者：杨士龙、徐剑梅、陈占杰、苏津）

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