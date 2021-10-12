新华社华盛顿10月11日电（记者杨士龙 胡友松）全球环境基金首席执行官卡洛斯·曼努埃尔·罗德里格斯近日对新华社记者表示，期待在中国昆明召开的联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）为全球生物多样性恢复注入新动力，中国担任大会主席国对全球2030年实现生态系统恢复目标是“一个很好的机会”。

曾担任过哥斯达黎加三任环境和能源部长的罗德里格斯首先对中国克服新冠疫情困难、分两个阶段举办这次重要会议表示赞赏，“否则我们将不得不再等一年，那意味着在保护生物多样性方面又少了一年时间”。

罗德里格斯将于12日在大会第一阶段会议发言。他认为，“爱知目标”是国际社会制定的2011至2020年全球生物多样性保护目标，但迄今20个行动目标都没有完全实现。各缔约方在本次大会上总结经验教训的同时，应该展现“更大的雄心”，为下一个10年使全球生物多样性走上恢复之路注入新动力。

他表示，非常欢迎大会即将发布的“昆明宣言”，并认为宣言得到大会全面支持非常重要，这将切实推动接下来关于具体落实措施的谈判。

罗德里格斯说，新冠疫情暴发以来，不仅仅是科学家、生物多样性专家，普通民众也都深刻意识到，世界面临的生物多样性丧失危机、气候危机、健康危机与人类自身的生产生活方式相互交织。

他强调，虽然上一个十年全球生物多样性保护目标没有完全实现，但还是有很多可持续发展的故事足以证明，“保护环境不是实现经济发展和增长的负累”。他举例说，过去25年里，哥斯达黎加在国内热带雨林面积增加2倍的同时，实现了人均国内生产总值增加3倍；哥政府还实施了被称为“环境服务付费”的项目，对农民支付相关补偿费用，鼓励致力于保护生物多样性的活动。

罗德里格斯高度评价中国推动生态文明建设的成效。他表示，生态文明理念是保持人与自然和谐共存“一个非常有效的路径”，相信这一理念会被越来越多国家接受。

全球环境基金于1991年开始正式运作，迄今已有180多个国家和地区加入，是世界上最有影响力的环境资助机构之一。

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