10月11日，中共中央政治局常委、国务院副总理韩正在云南昆明出席《生物多样性公约》第十五次缔约方大会开幕式并致辞。新华社记者 刘卫兵 摄

新华社昆明10月11日电（记者齐中熙、潘洁）中共中央政治局常委、国务院副总理韩正11日在云南昆明出席《生物多样性公约》第十五次缔约方大会开幕式并致辞。

韩正表示，中国作为世界上生物多样性最丰富的国家之一，一直高度重视生物多样性保护工作。在习近平生态文明思想引领下，中国坚持生态优先、绿色发展，不断加强生态系统保护与修复，统筹推进生物多样性保护与减贫事业，深度参与全球生物多样性治理，推动生物多样性保护取得显著成效。中国未来将以更大的力度、更实的举措推进生物多样性保护。我们将编制新时期国家生物多样性保护战略与行动计划，推动生物多样性保护与经济社会深度融合、协同发展。持续推进生物多样性保护重大工程，让重要生态系统、生物物种和生物遗传资源得到全面保护。加强对生物多样性保护的宣传教育和知识普及，引导带动广大公众积极参与到生物多样性保护中来。

韩正表示，中国愿与各方加强合作与交流，切实履行好本次大会东道国义务，发挥好主席国作用，推动达成全面平衡、有力度、可执行的共识和行动框架，推动全球生物多样性治理迈上新台阶。韩正向与会各方提出三点倡议：一是凝聚共识，提振雄心。坚持多边主义，加强政治推动与对话交流，走雄心与务实兼备之路，科学制定2020年后行动目标。二是加大投入，调动资源。拓宽各种资金投入渠道，为生物多样性保护和可持续利用提供更大支持。三是加快变革，协同增效。将生物多样性保护置于优先位置，采取有效措施推动发展转型变革。加大自然和生态系统保护与修复力度，协同应对气候变化、生物多样性丧失、粮食安全等全球环境挑战。

《生物多样性公约》第十五次缔约方大会的主题是“生态文明：共建地球生命共同体”。来自140多个缔约方及30多个国际机构和组织共计5000余位代表通过线上线下结合方式参加大会。

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