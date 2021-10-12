“我也没想到我们从山里人变成了渔家，”55岁的宋坎住老挝北部的山区，以前靠着刀耕火种、采集捕猎维持生计。2017年，中国电力建设集团有限公司（中国电建）投资建设的南欧江一级电站移民村竣工，宋坎一家住进了电站帮助建设的惠娄移民新村。

“靠水吃水，中国公司和老挝政府每年都在往水库里放鱼，我们就按规定捕捞,”宋坎说，鱼越来越多、越来越大，他和家人在水库边开起了鱼餐厅，“鱼新鲜，琅勃拉邦城里的人都开车来吃我们家的鱼，公路上往来的司机旅客也来。还有不少中国人呢！”

南欧江梯级水电项目由中国电建分7个梯级电站进行开发，总装机容量达127.2万千瓦。

“水库水位稳定，我们每年都在南欧江做增殖放流，”王鹏在中国电建琅勃拉邦南欧江电力运维管理中心负责移民工作，他对记者介绍，他们很注意鱼类的选择，哪怕价格高一些，放的也必须是本地鱼苗，不能放入外来鱼类。

中国公司是老挝水电站投资建设的主力军，增殖放流是每家中国公司保护生态的标准操作之一。

中国三峡集团中国水利电力对外有限发展公司自1996年进入老挝，始终兼顾项目经营和保护绿水青山。该公司在老挝首都万象北部投资开发的南立水电站，坚持走“以水养鱼、以鱼护水、水清鱼欢”的绿色发展之路，每年都要放养5万尾鱼，同时做好水质监测与保护工作，为流域内水生物多样性的保护和江河廊道生态平衡做出贡献。

电站社会环境部的老挝员工普赛说：“放鱼活动增加了流域中的鱼类数量，水质监测保护让江水更清澈。这种做法，不仅丰富了水生物多样性，还让我的家乡更美丽。”

中国电建海外投资有限公司总经理助理兼电建海投老挝公司总经理黄彦德介绍，南欧江开发没有选用高坝大库方案，而是结合当地实际设计七个梯级电站，尽管增大了开发成本、减小了发电量，但这可以保护当地原生态、最大限度减少淹没面积。最上游的第七级电站库容相对较大，能起到多年调节作用，枯水期能让下游六个库容较小的电站都可发电，充分利用水资源，实现生态效益、社会效益和经济效益的统一。

在建设过程中，中国电建采用人工骨料生产粉尘回收系统，坚持生产生活污水零排放，把施工对环境的影响降到最低；为了鱼翔浅底，分别在各梯级电站枢纽区上游建立了多个动物栖息地保护区、连续9年实施增殖放流鱼苗累计超过200万尾；为了浓翠蔽日，在各级电站设置稀有树种合理避让保护区，支持当地开展生物多样性保护工作，大力实施生态林、受益林补植计划……

黄彦德说，他们要尽量减小对生态环境的影响，取得最大的综合效益，实现可持续发展，让老挝政府和民众“眼前一亮”。

老挝国家输电网公司由中国南方电网公司与老挝国家电力公司共同出资组建，将作为老挝国家电网运营商负责投资、建设、运营老挝230千伏及以上电网和与周边国家跨境联网项目。

老挝国家输电网公司总经理程俊介绍，在输电网规划阶段，公司就通过合理选址选线，避让生物多样性区域、自然灾害危险区、严重的生态不稳定区，尽量不影响或不过多改变野生动物生存环境；在项目可行性研究阶段，综合多种技术手段提高输电容量，节省线路走廊，减少林木砍伐，节约环境资源；在项目建设阶段，采用无人机放线、高塔跨越、线路杆塔高低腿等设计，大大减少植被砍伐量，保护工程所经地区的生态环境；施工结束后进行土地整治和绿化，减少水土流失；在项目运维阶段，通过对运维方案的优化，必要时采用无人机巡线等技术手段提高巡线效率，降低对沿线生态环境的影响。

“比如电线和输电铁塔的高度不影响野象等野生动物通过，这是我们在设计、建设阶段一直都会考虑的问题。”程俊说。这生态保护措施，是携手共建地球生命共同体的生动诠释。

(责编：崔译戈、燕勐)