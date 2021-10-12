2021年8月28日，在坦桑尼亚桑给巴尔奔巴岛阿卜杜拉·姆才医院外科病房外，中国第30批援桑给巴尔医疗队副队长、普外科医生邹晨（右一）与一天前成功实施手术的93岁老人赛义德·蒙贝（中）合影。新华社发（刘欣 摄）

新华社达累斯萨拉姆10月11日电 通讯：“我信任中国医生”——桑给巴尔九旬老人的心声

新华社记者谢昊

上午8点，在坦桑尼亚桑给巴尔奔巴岛的阿卜杜拉·姆才医院，中国援桑给巴尔医疗队副队长、普外科医生邹晨正在查房，一位老年患者热情地与他打招呼，并要求合影。一天前，这位名叫赛义德·蒙贝的93岁老人刚做完腹股沟疝无张力修补术。

“我信任中国医生，他们给我做的手术很成功。”他说。

1964年，坦噶尼喀和桑给巴尔组成坦桑尼亚联合共和国。同年，中国向桑给巴尔派出医疗队，由江苏省对口支援。医疗队员分为两组，驻扎在该地区最大的两个岛——温古贾岛和奔巴岛上。

2020年11月13日，在坦桑尼亚桑给巴尔奔巴岛阿卜杜拉·姆才医院儿科治疗室，中国第30批援桑给巴尔医疗队副队长、普外科医生邹晨（左）与儿科医生刘欣（右）使用儿童吸痰管成功给无法排尿的新生儿实施导尿。新华社发（郭纪群 摄）

在温古贾岛的纳兹摩加医院，中国第30批援桑给巴尔医疗队队长王一茗向记者介绍，在桑给巴尔，停水停电是常态，医疗设备长期紧缺，基本生活用品保障都存在困难。

在奔巴岛，条件也很艰苦。副队长邹晨说，阿卜杜拉·姆才医院作为岛上最大医院，医护人员短缺，拥有医生执照的人更是寥寥无几，当地人每天早早便排起长队等候中国医疗队的专家看病。

阿卜杜拉·姆才医院院长哈吉说，他被中国医生的敬业精神深深打动，“每当有病人需要他们时，即使在晚上和周末他们都会赶来。在中国最重要的传统节日春节期间，他们都没能回国探亲，仍然坚守岗位”。

因为缺少专门器材，医疗队常常就地取材，创造性解决问题。儿科医生刘欣还记得，有一次遇到一个新生儿，因为先天性疾病，出生后一直无法排尿，如果得不到及时救治，可能有生命危险。在没有儿童导尿管的情况下，医疗队转换思路，找到儿童吸痰管替代导尿管，最终成功完成导尿，患儿转危为安。

2021年9月2日，在坦桑尼亚桑给巴尔奔巴岛阿卜杜拉·姆才医院，当地医护人员为中国医疗队队员举行送别仪式，赠送特色手工编织礼物。新华社发（玛吉达·沙龙 摄）

在中国医疗队指导下，当地儿科医生已经能够独当一面、应对自如地处理类似病例。“授人以鱼不如授人以渔，帮助当地医生提升医疗水平才是长久之计。”刘欣说。

中国医疗队长达半个多世纪的援助，给当地人留下了深刻印象，赢得了像蒙贝老人那样的信任和友谊。消化内科医生张炜说，在桑给巴尔的大街小巷，看到中国面孔的人走在路上，很多人会像见到熟悉的老朋友一样主动打招呼，有的还会说中文“你好”。

“我们可以说是民间外交家，通过医疗援助促进两国民心相通。”张炜感慨道。

中国驻桑给巴尔总领事张志昇向记者介绍，第30批医疗队到任一年来，克服新冠疫情挑战，共开展门诊约6万人次，住院收治4.6万人次，手术6000余台，抢救危重症患者1200余人，并为偏远贫困农村地区民众以及中资机构人员和华侨华人开展义诊活动，为增进两国人民之间的友谊做出了贡献。

2021年9月21日，在第30批援桑给巴尔医疗队队员即将结束任期回国之际，坦桑尼亚桑给巴尔总统姆维尼在总统府举行仪式，为中国医疗队队员颁奖。

姆维尼在颁奖仪式上说，中国派遣医疗队，援建医院和重症监护病房，提供大批医疗物资和药品，为当地医务人员提供医疗技术培训，成立疝病等专科中心，帮助防治疟疾等传染病，对桑给巴尔医疗卫生事业发展起到举足轻重的作用。

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