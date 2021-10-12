新华社北京10月11日电（国际观察）美塔谈判成果有限 未来面临多重困难

新华社记者史先涛

由阿富汗塔利班主导的阿临时政府与美国政府代表9日和10日在卡塔尔首都多哈举行了为期两天的谈判，这是自美军8月底撤出阿富汗以来美塔双方首次直接谈判。

分析人士指出，美塔举行此次谈判是出于各自需求，虽然双方谈判后的表态相对积极，但实质性成果有限。由于双方缺乏互信，今后谈判要取得实际进展还面临诸多困难。

各有所需

美国国务院发言人普赖斯10日晚发表声明说，美方在会晤中重点涉及了安全、恐怖主义和人权问题，以及美国等外国公民和此前与美方合作的阿富汗人的安全通行问题。双方还讨论了美国直接向阿富汗人民提供人道主义援助事项。阿临时政府外交部也表示，美方称将向阿富汗提供人道主义援助，并为其他人道组织运送援助物资提供便利，阿临时政府对此表示欢迎。

9月14日，阿富汗临时政府代理外交部长阿米尔·汗·穆塔基在阿首都喀布尔出席记者会。（新华社发，塞夫拉赫曼·萨菲摄）

分析人士指出，美国和塔利班能够顺利举行此次谈判，并且有关公开表态都相对积极，其中的重要原因是双方各有所需。

中国现代国际关系研究院南亚所副所长王世达说，塔利班要解决目前面临的诸多问题都绕不开美国。比如国际承认问题，如果没有美国带头，很多西方国家不会承认塔利班政权；塔利班目前还在美国财政部的制裁名单上，美国冻结了阿富汗的海外资产。与此同时，美国目前对塔利班方面也有诉求，其中最重要的就是反恐，而且美国从阿富汗安全撤出本国及其他国家人员也离不开塔利班的合作。

美国与塔利班曾在多哈进行多次谈判。兰州大学阿富汗研究中心主任朱永彪认为，此次谈判是美国与塔利班此前在多哈对话并于去年2月签署“和平协议”的延续。这次会谈的意义在于，美塔在阿富汗政局发生变动后有了首次正式接触。

困难重重

分析人士指出，尽管美国和塔利班会谈后表态积极，但并不意味着会谈取得了实质性进展，未来在美方解除制裁、承认塔利班政权以及双方反恐合作等问题上都存在很多困难。卡塔尔半岛电视台此前的报道也认为，美国和塔利班的要价存在相当大的“鸿沟”。

9月19日，工人们在阿富汗昆都士省昆都士一家棉花加工厂工作。（新华社发，阿杰马勒·卡卡尔摄）

英国《泰晤士报》报道，美方在谈判中拒绝了塔利班提出的解冻数十亿美元资产的要求。朱永彪指出，美国在解冻阿富汗海外资产方面立场比较强硬，可能将视塔利班履行对美安全承诺的情况确定对此事的态度。

在承认阿富汗塔利班临时政府方面，这次谈判也没有取得成果。美国已明确表示，此次会谈不是承认塔利班政权的序曲。美国国务院发言人日前表示，此次会谈不是关于承认塔利班的。朱永彪说，在承认塔利班政权问题上，美国面临的国内外压力较大，在目前情况下，美国不会带头承认塔利班。王世达认为，美国将把承认塔利班政权作为筹码，以此向塔利班施压，迫使其做出让步。

对于美方看重的反恐合作问题，塔利班的立场也比较强硬。有报道说，塔利班在谈判期间表示将致力于确保极端分子不会利用阿富汗土地对其他国家发动袭击，但塔利班不愿与美国合作打击极端组织“伊斯兰国”。塔利班发言人沙欣9日说，塔利班有能力“独立应对”该组织。

朱永彪认为，塔利班并不信任美国，尤其不信任美国情报机构，担心美方会趁机扰乱阿富汗局势，所以拒绝与美国合作打击“伊斯兰国”。（参与记者：王玉）

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