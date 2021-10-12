新华社北京10月11日电 美国与阿富汗塔利班10日在卡塔尔首都多哈结束为期两天的会谈。按照塔利班方面的说法，会谈“顺利”，美方同意向阿富汗提供人道主义援助。

美国方面表示，双方“坦诚”会谈，但愿意提供援助并不意味着美方准备承认塔利班政权。

有意“人道援助”

美国和塔利班在会谈结束后分别发表声明。塔利班说，会谈“进行得顺利”，美方同意向阿富汗提供人道主义援助，但仍拒绝承认塔利班为阿富汗合法政权。

9月20日，在阿富汗喀布尔机场，一名塔利班人员走过损毁的汽车。（新华社发，塞夫拉赫曼·萨菲摄）

塔利班发言人苏海勒·沙欣告诉美联社，阿富汗临时政府代理外交部长阿米尔·汗·穆塔基在会谈中告诉美方，塔利班将力保阿富汗领土不被极端组织用于对美国等发动袭击。

这是美方在会谈中的关键诉求之一。美国国务院发言人内德·普赖斯10日发表简短声明，称会谈“坦承、专业”，但重申美方对塔利班的评判将基于后者的实际行动，而不仅仅是表态。

声明说：“美国代表团聚焦于安全和反恐议题，以及美国与其他外国公民、与美方合作的阿富汗伙伴的安全撤离，还有人权议题，包括（保障）女性实质性参与阿富汗社会生活各领域（的权利）。”

就对阿援助，美方表态相对模糊，只说双方讨论了人道主义援助议题，没有提及双方是否就此达成协议。

美方在会谈中施压塔利班允许美国等外籍人员安全撤离阿富汗。塔利班在声明中就此简单表述称，会帮助外国公民“在一定原则下”撤出。

10月8日，阿富汗塔利班成员在昆都士查看清真寺爆炸现场。（新华社发，阿杰马勒·卡卡尔摄）

难成“反恐搭档”

多哈会谈是自塔利班8月接管阿富汗、以美军为首的外国军队仓促撤出后双方首次直接会谈。美方已表明，会谈不意味着美国政府准备承认塔利班政权。一些美国官员告诉路透社，这次会谈是“务实接触”。

阿富汗近期发生多起袭击事件，包括8日一起针对什叶派穆斯林、造成至少46人死亡的自杀式炸弹袭击。极端组织“伊斯兰国”分支“伊斯兰国呼罗珊”“认领”近期多次袭击。

塔利班承诺不允许阿富汗领土成为极端组织对外发动袭击的基地，但表示不会与美国合作在阿富汗打击极端组织。在会谈9日开始前，当美国媒体问及塔利班是否会与美国合作打击“伊斯兰国”时，沙欣明确塔利班立场：“我们有能力独立应对。”

10月4日在阿富汗首都喀布尔拍摄的塔利班人员同“伊斯兰国”武装分子交火中受损的建筑。（新华社发，塞夫拉赫曼·萨菲摄）

华盛顿一家保守派智库的高级研究员比尔·罗焦对美联社说，在遏制“伊斯兰国”阿富汗分支的问题上，塔利班不想也不需要美国的协助。“（塔利班）为了赶走美国打了20年的仗，最不希望的就是美国回来，它也不需要美国的帮助。”

罗焦说，尽管铲除“伊斯兰国”在阿富汗境内的残余势力“耗时费力”，但塔利班具有“该有的了解和手段”。

另一方面，罗焦认为，美国也无法真正信任塔利班。“基地”组织对美国发动“9·11”恐怖袭击前，塔利班向“基地”及其头目本·拉丹提供庇护，美国正是以此为由在2001年发动阿富汗战争、推翻塔利班政权。如今塔利班重新掌权，美国也不可能将其视作“可靠的反恐搭档”。（沈敏）

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