新华社巴格达10月11日电 通讯：“我们希望伊拉克往好的方向转变”——探访伊拉克国民议会选举投票现场

新华社记者张淼

“我们早已受够了这样糟糕的局面，希望伊拉克往好的方向转变。”伊拉克中学女教师鲁玛·莱斯10日在投票站投票后对新华社记者说。

伊拉克国民议会选举投票当天举行，这是2003年伊拉克战争结束以来举行的第五次国民议会选举。由于政府腐败严重、失业率高居不下、公共服务匮乏，2019年10月伊拉克多地爆发大规模示威游行，马赫迪政府被迫下台，应于2022年举行的国民议会选举提前举行。

新华社记者当天通过层层安检，来到首都巴格达市内的一处投票站进行采访。

在身份核对、指纹验证后，鲁玛·莱斯投出了自己的选票。“我今天完全是为伊拉克投票，我爱我的国家，希望能够发生改变。”

前来投票的30岁电脑工程师穆罕默德·舍泰维说：“我希望伊拉克安全和稳定局面得以好转。安全和公共服务是生活的保障，当我们参加投票时，我们希望改变现状。”然而，由于未在选举前及时更新选民电子投票卡，舍泰维在核验指纹时无法被系统识别，未能成功投票。

而62岁的伊拉克文化部职员卡西姆对选举能够带来改变表示悲观。他说，伊拉克战后教派冲突严重，恐怖和暴力活动不断。“美国当年入侵伊拉克并不是为了伊拉克人民的利益。直到今天，我们仍未选出能够以伊拉克利益为优先、带领伊拉克走出困境的领导层。”

民调显示此次选举投票率可能会创新低。当天下午5时许，距离投票站关闭只有不到一个小时，此时该投票站仅有64人完成投票，投票率为17.582%，而该投票站有329位注册选民。投票站负责人艾哈迈德·拉菲亚对可能出现比较低的投票率表示担忧。在穆斯坦西里亚大学从事英国文学研究的胡达·萨勒曼对记者说：“不管怎么选举，控制伊拉克政府的都是同样的政客面孔，所以我不会投票。”

在投票站，记者还遇到了伊拉克著名演员阿齐兹·卡尤尼。他说：“我们梦想伊拉克拥有社会正义，每个伊拉克公民能够安全、自由、有尊严地生活。”

(责编：崔译戈、燕勐)