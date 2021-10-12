新华社德黑兰10月11日电（记者高文成 王守宝）伊朗外交部发言人哈提卜扎德11日说，伊朗和沙特阿拉伯围绕双边和地区问题在伊拉克首都巴格达举行了四轮会谈，海湾和也门问题是会谈重点。

哈提卜扎德当天在例行记者会上表示，包括伊朗和沙特在内的地区各方间会谈可以成为海湾地区和平与稳定的支柱之一。希望伊朗和沙特之间的关系有助于地区和平与稳定。

哈提卜扎德说，也门的命运应由也门人民决定，沙特应停止战争并解除有关封锁。

沙特与伊朗在伊拉克、叙利亚、也门局势等地区安全问题上矛盾尖锐。沙特领导的多国联军支持也门政府打击也门胡塞武装，沙特指责伊朗支持胡塞武装，伊朗对此予以否认。2016年1月，沙特以涉嫌从事恐怖主义活动为由处死多名囚犯，其中包括一名知名什叶派宗教人士，引发伊朗民众抗议，沙特驻伊朗使领馆遭抗议民众冲击，两国随后断交。

今年5月12日，时任伊朗外长扎里夫在叙利亚首都大马士革表示，伊朗与沙特进行了一些接触，伊朗已准备好和沙特建立“紧密关系”。

(责编：白宇、赵欣悦)