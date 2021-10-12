非常感谢中国在和平与安全领域对联合国工作的支持，特别是为联合国维和事业所作出的贡献。目前中国共有近2500名维和军人与维和警察参加8项联合国维和任务，在马里、刚果（金）、黎巴嫩和南苏丹等重要而复杂的任务区作出了突出贡献。作为联合国安理会常任理事国和联合国维和行动第二大出资国，中国在维和领域提供的多方面支持至关重要。我们特别感谢中国对执行任务的维和人员给予的支持，推动落实“为维和而行动”倡议。维和人员的安全是我们的重中之重，他们在充满挑战的环境下执行复杂的维和任务。感谢中国为确保维和人员安全给予的支持。当然，也感谢中国向维和人员提供疫苗。此外，我们对中国在保护平民、社区外联以及维和医疗、工程等重要领域所作的贡献表示赞赏。中国维和人员表现优异，帮助联合国提升了维和行动整体质效。

——联合国副秘书长让—皮埃尔·拉克鲁瓦

在我担任联合国军事顾问4年多时间里，中国为维和事业所作的贡献令人印象深刻。中国维和部队具备联合国当前和未来急需的各类关键能力，他们所部署的一些任务区形势十分危险、充满挑战，但是中方在维和行动上非常积极灵活，待命部队具备多样化能力。我曾多次到访中国维和营地，不管参观哪一支维和分队，不论所处环境多么严酷恶劣，中国维和军人的专业素养、敬业精神和对维和事业的热忱都让我非常感动。中国的维和培训设施也是世界一流的。

——联合国前军事顾问卡洛斯·温贝托·罗伊特

中国参与联合国维和行动以来，派出大量高素质维和士兵，并向联合国总部及任务区派遣了许多优秀军官，对各大任务区执行授权、保护维和人员及平民安全、提升维和行动效能、为联合国践行“为维和而行动”倡议提供了极大帮助。可以说，没有中国的支持和牺牲，联合国维和行动就难以取得现在的成就。

——联合国警察顾问路易斯·卡瑞罗

（本报记者陈尚文整理）

《 人民日报 》（ 2021年10月12日 18 版）

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