本报记者 吴乐珺

美国财政部网站近日发布的一组数据显示，美国最富有的1%人口每年逃税达1630亿美元，约占全国每年未缴税款总额的28%。按照这一数据，未来10年美国的税收损失可能高达7万亿美元。据估计，因逃税带来的财政收入损失规模相当于美国国内生产总值的3%。舆论认为，富人严重的逃税行为让美国付出了沉重代价，也深刻反映了美国社会日益严重的贫富差距问题。

美国财政部官员娜塔莎·萨林分析称，逃税现象主要集中在富人群体，一方面是因为他们有能力聘请专业人士，帮助其逃避缴税责任；另一方面，该群体收入构成相对复杂，包括合伙、独资或租金收入等多种形式，存在大量不透明的收入来源。

目前，美国税收收入占国内生产总值的比例低于历史上大多数时期，逃税规模巨大导致财政收入减少是一大原因，此外税收政策不合理、高收入者税率降幅大和专业税务人员缺乏等也是重要因素。

“少数亿万富翁拥有巨大的财富和权力，而工薪家庭却在苦苦挣扎。”美国联邦参议员伯尼·桑德斯表示，收入和财富不平等是美国社会面临的重大道德、经济和政治危机。有数据显示，根据美国的税收政策，许多私营企业巨头实际上不用缴纳任何所得税，甚至可获得退税。

美国政府提出未来10年向国家税务局增加800亿美元预算，以帮助加强执法、信息技术和纳税人服务。财政部还建议金融机构通过第三方申报，更好地打击复杂的逃税行为。国会预算办公室认为政府的预期过于乐观，高收入纳税人可能找到新的避税方法，而技术落后会降低税务人员的工作效率。

（本报华盛顿10月11日电）

《 人民日报 》（ 2021年10月12日 17 版）

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