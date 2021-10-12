本报记者 俞懿春 韩 硕 张朋辉 吴乐珺

10月11日，《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）在中国昆明拉开帷幕。COP15将制定“2020年后全球生物多样性框架”，为全球生物多样性保护制定新目标，受到外国媒体广泛关注。

意大利安莎社报道说，COP15是联合国首次以生态文明为主题召开的全球性会议，将审视“2020年后全球生物多样性框架”，绘制未来10年乃至更长时间的全球生物多样性保护蓝图。

新加坡《联合早报》报道引述联合国《生物多样性公约》秘书处新闻官的话说，国际社会对“2020年后全球生物多样性框架”寄予厚望。

英国路透社报道说，受生产生活和气候变化影响，人类赖以生存的自然环境正不断遭到破坏，希望本次大会能够为达成“2020年后全球生物多样性框架”作出努力，保护生态环境。报道引述联合国《生物多样性公约》秘书处副执行秘书戴维·库珀的话说，希望参会各方在生物多样性保护方面展现更大雄心，形成清晰方向，为“2020年后全球生物多样性框架”确定谈判文本。

澳大利亚广播公司网站报道说，来自近200个国家的代表相聚昆明，COP15第一阶段会议预计将发布“昆明宣言”，旨在呼吁各方采取行动遏制和扭转生物多样性丧失。

意大利《意大利日报》认为，即将发布的“昆明宣言”非常重要。该宣言将呼吁各方保护生物多样性，增进人类福祉，实现可持续发展，“这些都是重要进步”。

爱尔兰《爱尔兰时报》刊文说，COP15的目标之一是为2020年后的行动计划凝聚共识。文章评论说，如果生物多样性进一步丧失，生态系统就无法正常运作，农作物歉收、病虫害等问题也会随之出现，进而导致粮食减产及原料短缺。文章引述英国自然历史博物馆教授安迪·珀维斯的评价说，COP15是人类“开创可持续未来的良机”。

（本报北京、罗马、布鲁塞尔、华盛顿10月11日电）

《 人民日报 》（ 2021年10月12日 17 版）

(责编：白宇、赵欣悦)