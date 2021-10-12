曾凡华

今年10月12日是中国同巴布亚新几内亚建交45周年纪念日。中国同巴新交往源远流长。早在100多年前，就有华人漂洋过海来到这里，扎根当地、辛勤劳动，为巴新经济社会发展作出了重要贡献。1976年两国建交以来，双方坚持相互尊重、平等相待、互利共赢，中国同巴新关系经受住了国际风云变幻考验，历久弥新。

中国和巴新始终是守望相助、相知相亲的好朋友、好伙伴、好兄弟。2018年11月，习近平主席对巴新进行国事访问，两国建立相互尊重、共同发展的全面战略伙伴关系，两国关系开启快速发展的新阶段。“交得其道，千里同好”是两国成功交往之道，最突出的特点就是以诚相待、以理相合、以心相交，为中国发展同太平洋岛国关系以及南南合作树立了典范。

以诚相待，故能成其深厚。中巴新同为发展中国家，始终诚心诚意、共谋繁荣富强。中方坚持正确义利观，为巴新经济社会发展提供力所能及的帮助。习近平主席在福建工作期间，亲自推动中国首个援外菌草技术示范基地在巴新落地。在菌草援外20周年暨助力可持续发展国际合作论坛上，巴新总理马拉佩衷心感谢中国把这一“幸福草”“致富草”带给巴新人民。两国不断挖掘互补优势与合作潜力，积极推进高质量共建“一带一路”，持续拓展深化经贸合作，为两国人民带来实实在在的利益。

以理相合，故能成其坚实。中巴新近代都遭受苦难，始终肝胆相照、维护公平正义。双方都坚持独立自主，坚决反对霸权霸道霸凌，坚定维护联合国宪章宗旨和原则。双方在应对气候变化、保护生物多样性、落实联合国2030年可持续发展议程等方面拥有广泛共同利益。巴新长期恪守一个中国原则，在事关中国核心利益和重大关切问题上始终秉持客观公正立场，给予中方坚定支持。

以心相交，故能成其久远。中巴新有着深厚的传统友谊，始终心心相印、共促友好团结。两国治国理政交流密切，巴新积极借鉴中国建设经济特区、“要致富、先修路”等发展经验。在中国共产党百年华诞之际，巴新政要致贺并积极出席中国共产党与世界政党领导人峰会、中国—太平洋岛国政党对话会。近年来，中国援建的布图卡学园、巴新首家孔子学院陆续揭幕，搭建起两国人民友好交往的桥梁。面对新冠肺炎疫情，两国人民同舟共济、携手抗疫，展现了兄弟般的深厚情谊。

历经45年积淀，中巴新关系进入历史最好发展阶段。站在新的起点上，中国和巴新发展战略更相通、利益更相融、心灵更相近，携手为推动构建人类命运共同体而努力。

（作者为中国驻巴布亚新几内亚大使）

《 人民日报 》（ 2021年10月12日 17 版）

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