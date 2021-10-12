本报记者 王 莉

联合国人权理事会第四十八届会议期间，中国人权研究会、中国民间组织国际交流促进会等社会组织和人权研究机构主办了多场云上边会，来自中国、英国、法国、日本、巴基斯坦、老挝、委内瑞拉等国的社会组织负责人、专家学者等围绕“工商业与人权：新理念、新实践”“西藏和平解放70周年与人权事业发展”“新疆：讲述真相，拒绝抹黑”“美国侵犯阿富汗人权问题”“科技发展与人权保障”“公正合理国际秩序与人权保障”“中国第四期国家人权行动计划：回应与举措”等主题进行了广泛深入的研讨交流。多位与会嘉宾表示，中国人权发展成就举世瞩目，为全球人权治理贡献中国智慧、提供中国方案，推动了世界人权事业发展。

“为世界人权保护提供了生动的成功案例”

中国从制度和政策层面保障少数民族公民享有平等自由权利以及经济、社会、文化权利，帮助各少数民族地区加速经济和文化发展。在多场边会上，中国在少数民族权利保障等方面取得的成就，受到与会嘉宾的充分肯定。

“西藏和平解放70年来，对于西藏各族人民权利的整体保护、全面保护、主动保护以及实质性保护，充分彰显了社会主义制度保护少数民族权利的制度优势和实践特点，为世界人权保护提供了生动的成功案例。”西北政法大学校长杨宗科说。

中国社会科学院研究员方素梅认为，西藏和平解放70年来，卫生健康事业发生了翻天覆地的变化。政府对农牧区医疗补助标准不断提高，实行健康扶贫战略。国家对藏医药的传承创新发展高度重视。

中国藏学研究中心社会经济研究所研究员格桑卓玛表示，西藏的减贫实践是成功的，营造了公平正义的人权发展环境，增强了西藏贫困人口参与发展和平等共享发展成果的能力，切实保障了西藏人民的生存权和发展权，是西藏人权事业的历史性成就。

与会嘉宾们还通过介绍新疆繁荣发展的真实情况，揭露了少数西方国家对新疆进行污蔑抹黑的行径。

英国学者马丁内斯表示，自己近年到访新疆时，根本没有看到所谓“文化灭绝”“宗教压迫”的现象。少数西方国家对新疆“侵犯人权”的指控毫无根据。

“我曾到访新疆并度过了一段美好时光，切身感受到中国政府十分尊重新疆少数民族传统文化和风俗习惯，充分保障当地穆斯林群众的宗教信仰自由。”巴基斯坦独立新闻社记者阿萨迪说。

中国民间组织国际交流促进会副会长徐绿平指出，少数西方国家为谋取自身利益最大化，大肆制造、散播涉疆谎言，恶意抹黑中国共产党和中国政府，用心极其险恶，面目极其丑陋，其行径为各国正义人士所不齿。

“中国人权事业不断发展的重要体现”

不久前，国务院新闻办公室发布了《国家人权行动计划（2021—2025年）》。这是中国政府制定的第四期国家人权行动计划，受到与会嘉宾的广泛关注和热烈讨论。

老挝常驻联合国日内瓦代表团副代表西桑孔·西萨吉认为，中国第四期国家人权行动计划符合中国的社会文化背景，关注特定群体的权利保障，致力于解决贫困问题等。该计划的发布和实施为各国提供了很好的示范。

“中国人权保障水平显著提升和进步。令人印象尤其深刻的是，中国提前10年完成《联合国2030年可持续发展议程》减贫目标，在国际社会产生了深远影响。”斯里兰卡常驻联合国日内瓦代表团一秘拉吉米·马纳通加表示，中国第四期国家人权行动计划内容丰富全面，非常值得推荐和鼓励。

挪威人权中心学术主任巴德·安德森认为，在中国有来自不同行业尊重和保障人权的良好实践，值得国际社会进一步研究和分享。

武汉大学人权研究院执行院长张万洪指出，中国政府积极推动相关法律法规的完善和行业指南出台，促进工商界在对外经贸合作投资中遵循《联合国工商业与人权指导原则》，实施人权尽责，履行尊重和促进人权的社会责任，呈现出新时期工商业尊重人权的新范式。

“中国政府连续发布四期国家人权行动计划，这是中国人权事业不断发展的重要体现。”南开大学人权研究中心副主任唐颖侠认为，本期行动计划的一大突出亮点是把环境权利独立成章，丰富了环境权利的内涵，彰显了对该项权利的重视程度。

“促进全球人权治理向着更加公平、公正、合理、包容的方向发展”

当前，新冠肺炎疫情正给全球人权治理带来新的严峻挑战，全球发展不均衡继续加大。与会嘉宾认为，各国应共同努力，践行真正的多边主义，促进国际人权合作。

“传统的治理理念和模式已经难以奏效。”西北政法大学人权研究中心教授钱锦宇表示，应弘扬人类命运共同体理念，推进全球人权治理。

英国教育专家盖瑞·麦卡洛克说，疫情给全世界带来挑战的同时也引发了人们的反思。以教育行业为例，疫情令人们反思潜在的教育不平等现象。在线教学的迅速发展为全球教育事业发展提供了新的动力。

中国人权发展基金会副理事长兼秘书长门立军表示，中国以实际行动践行《联合国宪章》宗旨和原则，大力弘扬多边主义的精神和理念，全面参与全球人权治理。“中国为推动世界人权事业发展作出重要贡献，突出体现在坚定不移维护和平、坚持以发展促人权、坚决维护国际公平正义、积极促进合作共赢四个方面。”

南开大学人权研究中心主任常健表示，中国政府自2009年起连续制定并实施四期国家人权行动计划，显示了国家尊重和保障人权的坚定政治意愿和务实的行动作风。“这不仅会有力推动中国国内人权保障水平的持续提升，而且有助于促进全球人权治理向着更加公平、公正、合理、包容的方向发展。”

《 人民日报 》（ 2021年10月12日 17 版）

(责编：白宇、赵欣悦)