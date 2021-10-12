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王毅同肯尼亚外长奥马莫通电话

2021年10月12日00:32 | 来源：新华社
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　　新华社北京10月11日电 2021年10月11日，国务委员兼外长王毅同肯尼亚外长奥马莫通电话。

　　王毅表示，在两国元首战略引领下，中肯关系克服疫情影响，保持良好发展势头。中方愿同肯方加强发展战略对接，在“一带一路”框架内积极参与肯“四大发展目标”，推动蒙内铁路、内马铁路等项目顺利运营，深化通信、医疗、教育等领域合作，助力肯疫后经济复苏。中方将继续支持肯方抗击疫情。

　　王毅说，中肯在国际舞台上始终相互理解、相互信任、相互支持，共同践行多边主义，共同维护发展中国家特别是非洲国家的正当权益。中方支持肯方承担好本月联合国安理会轮值主席职责。新一届中非合作论坛会议不久将在塞内加尔举行，该论坛不仅是中非合作的最重要平台，也是南南合作的一面旗帜。中非双方将进一步凝聚战略共识，促进中非团结抗疫，有力推动非洲经济加快复苏。中方愿同肯方就此保持沟通和协调。

　　奥马莫感谢中方为肯抗击疫情和推动经济社会发展提供的宝贵支持，表示肯方希同中方发展强有力的双边关系。肯方将积极参与新一届非中合作论坛会议，期待会议为非洲经济发展注入新动力，展示非中团结。肯方愿同中方加强在多边领域的沟通协调及相互支持，希双方在联合国安理会框架下继续保持良好合作，共同反对“疫苗民族主义”。

(责编：白宇、赵欣悦)

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