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中国人民对外友好协会会长林松添接受人民网专访。人民网 彭昱凯摄

“我们希望通过‘汉字缘’国际故事大会，以汉字‘仁’为主题，讲述中华文化的深刻内涵与重要意义，传达中华文明所崇尚的‘仁爱’思想，进而呼唤全人类相互尊重、彼此关爱、团结合作、共克时艰，携手共建人类命运共同体。”日前，中国人民对外友好协会会长林松添接受人民网专访时表示。

“汉字缘”2021国际故事大会，由中国人民对外友好协会主办，西宁市人民政府和人民网承办。大会决赛将于10月12日在青海西宁举行。自今年5月17日故事大会线上开赛以来，来自50多个国家的3000余名选手踊跃参赛，经过初、复赛选拔，来自亚、非、欧、美四大洲10个国家的10位选手进入决赛，以外国朋友的视角讲述中国故事，向世界展现一个真实立体全面的中国。

“仁者爱人” 读懂亲仁善邻的中国

林松添强调，“仁”作为中国传统文化重要组成部分——儒家思想的核心概念，有着深入日常的实践性和与时俱进的生命力。作为本次故事大会决赛的主题，“仁”蕴含着中华民族“仁者爱人”的价值追求。在新冠肺炎疫情防控形势依然严峻、国际关系错综复杂、经济复苏艰难曲折的大背景下，“仁”字彰显出更为深刻的含义。

“仁者爱人”是中华民族价值追求的根基，几千年来，“仁”的理念涵养了中华民族“亲仁善邻”“协和万邦”的国际观、“四海之内皆兄弟”的天下观和“人心和善”的道德观。林松添表示，文化因交流而互鉴，因互鉴而发展。本次故事大会，正是想通过各位选手对“仁”的理解，让世界读懂一个开放包容、充满大爱的中国。

本次决赛在青海西宁举办，选手们将在当地采风，领略青海大美的自然生态，感受这片土地上人与自然和谐相处、多元民族文化汇聚交融、中华民族大家庭手足相亲、其乐融融的独特风情与魅力。林松添表示，相信各位选手在切磋之余，也会把此行的所见所闻、感知感受积极分享给世界，能够通过这次活动发现中华文化的博大精深。

谈及文化交流在中外友好往来中发挥的重要作用时，林松添表示，中国有句古话叫“患难见真情”。新冠肺炎疫情虽然阻隔了我们与世界各国朋友面对面交流，但是大家守望相助、同舟共济，不仅在物质上相互支持，还在精神上用爱增强彼此抗击疫情的信心，可以说疫情使我们的关系更加密切，感情更加深厚了。

“天下大同” 共创美好和谐的未来

随着经济全球化的发展，各国相互联系越来越密切，相互依赖度越来越高，人类面临的挑战越来越具有全局性、综合性和长远性。此次新冠肺炎疫情再次证明，在重大危机面前，没有任何一个个人和国家可以独善其身，人类是一个命运与共的共同体。

“世界各国人民的思想和生活方式有所不同，但是，对美好事物的欣赏、对美好生活的向往是相通的。”林松添表示，本次故事大会，正是想通过各国参赛选手对“仁”的理解，呼吁人们以相互尊重、平等相待、美人之美、美美与共的“仁爱”思想，推动不同文明的同频共振，从而使“和而不同”走向“天下大同”，使世界文明的百花园更加绚丽多彩。

以汉字为载体，可以以文交友，以文化人，促进中外“民相亲、心相通”。谈及即将举行的决赛，林松添对所有参赛选手送去祝福和鼓励：“结果很重要，过程更精彩。在此，我要对参加决赛的选手们表示祝贺，希望大家能各展其能，不论身在中国，还是身处海外，真诚希望大家能成为连接中国人民与各国人民友好交流的纽带，成为不同文明、文化交流互鉴的友好使者，预祝总决赛圆满成功。”

民间文化交流是中国与世界互相了解的重要抓手。林松添介绍，除本次“汉字缘”国际故事大会外，中国人民对外友好协会还积极举办一系列文化交流活动，包括举办“友好日”活动、主办“我眼中的中国——美丽乡村”全球短视频征集大赛、参与主办中国（宁夏）首届国际葡萄酒文化旅游博览会，举办中日韩青少年国际书画交流展等。目的是通过这些文化交流活动搭建世界各国人民相知相交的平台，暖人心、增信心，为推动构建人类命运共同体夯实人文基础。

(责编：于洋、常红)