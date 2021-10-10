新华社多哈10月9日电（记者杨元勇）阿富汗临时政府与美国政府代表9日开始在卡塔尔首都多哈举行为期2天的谈判，这是自美军8月底撤出阿富汗以来双方首次直接谈判。

阿富汗临时政府代理外交部长阿米尔·汗·穆塔基9日在社交媒体上发文说，阿方在谈判中要求美国解冻美方冻结的阿富汗央行资产、尊重阿领土完整、不干涉阿内政。双方还就向阿富汗提供人道主义援助、落实双方去年2月在多哈达成的“和平协议”内容等议题进行讨论。

穆塔基表示，阿富汗临时政府与美国政府举行的谈判翻开了两国关系“新的一页”。未来几天，阿临时政府还将与欧盟进行谈判，讨论阿最新局势、解冻被一些欧洲国家冻结的阿富汗资产等问题。

据半岛电视台报道，争取国际社会承认是阿富汗临时政府在与美方谈判中提出的议题之一。报道援引一名接近美国代表团人士的消息说，美方在谈判中向阿富汗塔利班施加压力，要求其组建一个包括所有族群的扩大政府，履行不允许恐怖分子利用阿国土威胁美国的承诺，并保证滞留在阿的美国公民和特定的阿富汗人继续安全撤离阿富汗。

美国于2001年10月以反恐为名发动阿富汗战争。美国总统拜登今年7月表示，美军在阿富汗的军事任务将于8月31日结束。8月15日，塔利班进入并控制阿首都喀布尔。8月30日晚，最后一批美军撤出阿富汗，美国结束长达20年的阿富汗战争。

卡塔尔与阿富汗塔利班联系密切，塔利班在多哈设有政治办事处。美国与塔利班曾在多哈进行多次谈判。

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