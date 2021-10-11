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阿富汗塔利班：打击“伊斯兰国”自己来，不与美国合作

2021年10月11日10:29 | 来源：新华网
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　　阿富汗塔利班9日排除与美国合作打击极端组织“伊斯兰国”的可能性。

　　塔利班发言人苏海勒·沙欣告诉美联社，“我们有能力独自对付”“伊斯兰国”，不会与美国合作。

　　由塔利班组建的阿富汗临时政府与美国政府代表9日开始在卡塔尔首都多哈会谈，为期2天。这是美军8月底撤出阿富汗以来双方首次面对面会谈，议题包括外国公民和部分阿富汗人撤离阿富汗和打击极端组织。

　　美联社报道，塔利班在与美方开启会谈前就打击“伊斯兰国”这一关键问题表明“不可妥协的”立场。

　　塔利班8月接管阿富汗以来，“伊斯兰国”分支“伊斯兰国呼罗珊”组织在阿富汗发动多起袭击。这一极端组织本月8日在阿富汗北部昆都士省一座什叶派清真寺发动自杀式炸弹袭击，导致至少46人死亡、143人受伤。

　　一名美国国务院官员在会谈前披露，美方将向塔利班施压，要求后者确保恐怖分子不会利用阿富汗领土威胁美国安全，以及组建包容性政府、尊重女性权利、允许人道主义组织自由进出有需求的地区。塔利班方面则要求美方解冻阿富汗中央银行资产、尊重阿领土完整、不干涉阿内政。

　　9日会谈中，塔利班警告美方不要破坏塔利班政权。阿富汗临时政府代理外交部长阿米尔·汗·穆塔基当天会谈结束后告诉阿富汗巴赫塔通讯社：“我们清楚地告诉他们，破坏阿富汗（塔利班）政府的稳定对谁都没好处……与阿富汗保持良好关系对各方有益。”

　　另外，穆塔基说，塔利班还将与欧洲联盟代表会谈。他没有提及会谈具体时间。（安晓萌）（新华社专特稿）

(责编：徐祥丽、常红)

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