新华社柏林10月1日电 专访：中国期待德国新政府继续奉行积极务实对华政策——访中国驻德国大使吴恳

新华社记者张远

中国驻德国大使吴恳日前接受新华社记者专访时表示，中国期待德国新一届政府能继续奉行积极务实的对华合作政策，共同推动中德关系保持稳定深入的发展势头，这符合双方共同利益。

吴恳表示，无论德国各党形成哪种执政组合，中国都将一如既往地视德国为重要合作伙伴，同新一届政府、议会及各党派保持密切对话与合作。应对全球性挑战需要这个世界有更多的信任与合作，中德应为此共同做出努力。

吴恳说，默克尔连续执政16年，给德国和欧盟留下很多政治遗产。默克尔任内中德关系取得显著发展，这既是双方共同努力的结果，也同她积极务实的对华合作政策密不可分。中德关系定位从“具有全球责任的伙伴”到“战略伙伴”，再到现在的“全方位战略伙伴”，不断迈上新台阶。

“默克尔总理给我最突出的印象就是她愿意以开放的心态去认识和了解中国。她最初对华也曾缺乏了解，但她并未像有些欧洲政客那样固守政治偏见不放、基于主观臆断妄下结论，而是尝试去更多地了解和理解中国。”吴恳说。

他说，默克尔对中国的了解越深入，对中国的看法也就更客观和全面，对华政策相应也更加理性和务实。她是一位有长远战略眼光和重视对话交流的政治家。

吴恳说，一段时期来，虽然中德关系中存在一些干扰、阻碍双方合作的杂音，但中德合作的步伐并未放缓，双边经贸额屡创新高，充分反映了合作的韧性和潜力。中德双边关系的基本面总体是稳定的，合作共赢仍是中德关系的主基调。

吴恳说，中德作为世界主要经济体和具有重要影响力的国家，合作意义远超双边范畴，在促进世界经济复苏、维护自由贸易、应对气候变化等全球性挑战方面共同利益增多。

吴恳表示，中德双方在新能源汽车、智能制造、绿色发展、数字化等新兴领域拥有广阔的合作空间。中德之间从不缺乏利益契合点，也不缺乏超越意识形态差异的外交和政治智慧，关键是要相互尊重、求同存异，增进对彼此的正确认知，建设性管控分歧，共同珍惜和维护中德关系来之不易的良好局面。

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