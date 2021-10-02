新华社巴黎9月30日电 专访：“中国有能力完成清洁能源转型”——访国际能源署署长法提赫·比罗尔

新华社记者陈晨 刘芳

国际能源署署长法提赫·比罗尔日前接受新华社记者专访时说，近两年来，中国在节能减排方面“宣布了重要承诺”，这不仅有利于中国的清洁能源转型，还将有助遏制全球温室气体排放。他相信“中国有能力完成清洁能源转型”。

国际能源署9月29日发布的一份报告说，通过加快清洁能源转型，中国可获得重要的经济、创新和就业效益，同时有利于世界更接近实现气候目标。比罗尔在该报告发布当天接受新华社记者专访时说，中国是清洁能源大国，从开发利用太阳能、风能等到推广电动汽车，中国走在世界前列并发挥关键作用。中国重视清洁能源发展，并于近两年宣布了重要承诺。

比罗尔说，中国去年宣布力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和，这一决定“将给中国的能源市场带来巨大变化”，“中国的清洁能源技术将强劲发展”。中国在今年9月还宣布将大力支持发展中国家能源绿色低碳发展，不再新建境外煤电项目，这一决定深受欢迎。

比罗尔认为，中国政府的上述承诺意义重大，他完全相信中国政府有能力确保国家能源安全，并在推动国民经济和清洁能源技术发展方面走得更快。

他还指出，中国是全球能源市场的最大参与者之一，中国在清洁能源技术开发利用方面与其他国家积极开展合作，这有利于各方和全世界，有助于实现全球能源和气候目标。

比罗尔最后表示，在清洁能源领域，中国乐于同其他国家合作。中国开放国际合作的大门，对整个世界来说是利好消息。

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