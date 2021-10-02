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老挝强化部分新冠防控措施

2021年10月02日09:49 | 来源：新华网
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　　新华社万象10月1日电（记者章建华）因新冠确诊病例持续攀升，老挝新冠疫情防控委员会副主任、总理府办公厅副主任提帕贡9月30日在首都万象举行的新闻发布会上宣布，延长本国疫情防控期15天至10月15日，并强化14项防控措施。

　　这些措施包括关闭疫区所有工厂企业，在出现新冠社区传播的地区每天20时至次日5时宵禁、关闭学校并禁止各类体育活动，加速接种疫苗，禁止举行任何联欢会，出席会议和各种仪式者不得超过20人，继续关闭娱乐场所和疫区的生活服务场所，严禁商家无理由涨价和囤货，继续暂停向一般外国游客发放签证等。

　　与此同时，老挝政府还调整部分防控措施，允许严格落实疫情防控的生鲜市场和商铺开门营业至20时，允许疫区外“完成员工接种疫苗”的工厂企业、美容美发店和餐饮店复工营业，在未出现新冠社区传播的地区允许学校线下授课。

　　老挝政府于今年4月21日发布关于新冠防控措施的总理令，此后该国实行旨在“限制人员流动和经营活动”的疫情防控期制度。这一防控期曾多次延长，每次延长15天，此次是第11次延长。

　　老挝新冠疫情防控委员会10月1日报告27例境外输入新冠病例和437例本土病例。截至当天，老挝累计新冠确诊病例达24310例，累计死亡19例。

(责编：崔译戈、刘叶婷)

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