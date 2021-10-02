新华社北京10月1日电（记者温馨、房俊伟）中俄民主与经济现代化论坛9月30日以线上线下结合方式举行。与会专家认为，中国和俄罗斯建设符合各自国情的民主政治，走出了符合本国人民利益的发展道路。作为新兴大国和联合国安理会常任理事国，中俄应弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，充分展示两国走符合本国国情道路的合理性、必然性。

中信改革发展研究基金会理事长孔丹表示，各国实行民主的形式各有千秋，各国人民有权选择自己的发展道路和制度模式。推进经济现代化同样需要从本国国情出发，采取正确的发展战略。中俄两国应在民主和经济现代化领域达成更多共识，开展更多合作。

俄罗斯智库“瓦尔代”国际辩论俱乐部发展与支持基金会董事会主席安德烈·贝斯特里茨基说，阿富汗事件表明，非西方国家指望依靠西方国家发展不切实际。

中国俄罗斯东欧中亚学会会长李永全表示，一些西方国家在世界各地强行推行所谓的民主，是典型的假民主、真霸权。实践和时间证明，中俄确立的发展双边关系的原则已成为国际关系的典范，两国密切合作符合双方、地区及世界利益。

俄罗斯高等经济大学欧洲与国际综合研究中心副主任瓦西里·卡申说，历史与现实早已证明，外部强加的民主终将以失败告终。俄中有充分的道路自信，不会照搬外国模式。同时俄中也没有文明傲慢，不搞意识形态输出。

南开大学教授王生升说，中国经济社会发展实践充分证明，必须拥有符合国情的制度基础，才能实现经济可持续发展。人民当家作主的政治制度，是确保中国经济现代化沿着社会主义方向稳步前进的制度保障。

俄罗斯高等经济大学教授谢尔盖·齐普拉科夫曾在中国工作近20年。作为中国经济跨越式发展的见证者，他认为俄中两国在经济现代化方面有着巨大合作机遇和广阔合作空间。

论坛由中信改革发展研究基金会、中国政治学会、中国俄罗斯东欧中亚学会等中方多家学术机构与俄罗斯智库“瓦尔代”国际辩论俱乐部共同主办。

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