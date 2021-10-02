新华社贝鲁特9月30日电（记者刘宗亚）黎巴嫩领导人9月30日与到访的约旦首相贝希尔·哈苏奈举行会谈，重点讨论了约旦如何向黎巴嫩提供电力和输送埃及天然气，以帮助长期深受停电困扰的黎巴嫩摆脱能源危机。

黎巴嫩总统米歇尔·奥恩与哈苏奈会谈时讨论了通过约旦和叙利亚将埃及天然气输送到黎巴嫩的准备工作，以及从约旦向黎巴嫩提供电力的可能性。

哈苏奈表示，他这次率部长级代表团访问黎巴嫩，目的就是了解黎巴嫩的迫切需求以及约旦如何提供帮助，特别是在能源和安全方面。目前正在努力改造电网，以实现向黎巴嫩供电的目标，“这个过程应该不会超过3个月”。

黎巴嫩总理纳吉布·米卡提和议长纳比·贝里当日也分别会见了哈苏奈。

哈苏奈在会见后对媒体表示，约旦将尽其所能帮助黎巴嫩兄弟。约旦正在与埃及和叙利亚进行密集会谈，以敲定埃及向黎巴嫩输送天然气的安排，迄今为止，结果非常积极。

黎巴嫩正遭受严重的经济和金融危机，严重的食品、燃料和药品短缺以及经常断电使民众的正常生活陷入混乱。

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