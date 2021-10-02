法国巴黎一家法院9月30日宣判，前总统尼古拉·萨科齐非法竞选融资罪名成立，被处以1年监禁，允许居家服刑，其间须戴电子脚铐接受监控。萨科齐当天未出庭，准备上诉。

这是萨科齐时隔半年再次获罪。他现年66岁，2007年至2012年任法国总统，2012年竞选连任失败后仍活跃于法国政坛，但受到多起腐败案调查。

今年3月，法院认定他曾企图利用自己的身份和影响力拉拢一名法官，以影响司法进程，犯腐败和以权谋私罪，判处他3年监禁，其中两年缓期执行。不过，由于萨科齐提出上诉，该案未结，他迄今未服刑。

萨科齐这次获罪缘于所谓“比格马利翁事件”，关联他当年竞选连任时雇用的比格马利翁公关公司。萨科齐被控在竞选连任时“大手大脚”，任由他所属的共和党（原名人民运动联盟）花费至少4280万欧元为他组织“美式”大型竞选集会，超过法国选举法规定的上限2250万欧元近一倍，再由比格马利翁公关公司利用开假发票等方法掩盖超标部分。

这家公司的会计与管理人员、萨科齐当年的竞选经理以及相关共和党成员等另外13人同样受审获罪，罪名包括伪造、欺诈、背信、合谋非法进行竞选融资等，刑罚为缓期监禁或居家监禁。

萨科齐没有认罪，辩称他对竞选资金超标不知情，且超标部分并未用于竞选活动。他称自己当时忙于政务，不可能过问每一笔具体支出。“你不能想象我专门开会讨论（竞选）旗帜的成本吧？我有太多事要做。”他在6月出庭时说。

但法官认可检方指控，即会计已警告他竞选支出可能超标，他却“主动”放弃监管责任。

萨科齐在2012年选举中输给社会党人弗朗索瓦·奥朗德，2016年试图再战2017年总统选举，但在共和党总统候选人提名竞争中输给自己曾经的下属、前总理弗朗索瓦·菲永，2017年后转入幕后，在右翼阵营中仍有不小影响力。

菲永当年原本被视为右翼阵营角逐总统职位的有力人选，但在选举前夕曝出亲属“吃空饷”丑闻而被迫退出竞选，去年因挪用公款等罪名获刑。

一系列腐败丑闻使共和党元气大伤，遭选民抛弃，“中间派”候选人埃马纽埃尔·马克龙以“黑马”之姿当选总统。法国明年4月将举行新一届总统选举，尽管萨科齐因自身案件而声誉受损，不少共和党人仍希望在明年的选举中获得他的支持。新华社电

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