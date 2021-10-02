高 燕

10月1日，习近平主席为阿联酋迪拜世博会中国馆作视频致辞指出：“阿联酋迪拜世博会是在中东地区举办的首届世博会，各国围绕‘沟通思想，创造未来’这一主题，展现经济社会发展理念和成就，加强对话合作，具有重要意义。”“中方倡议，世界各国人民一道努力，回应时代呼唤，加强全球治理，以创新引领发展，朝着构建人类命运共同体的方向不断迈进。”

世博会是全球最高级别的博览会，是展示全球经济社会发展成就、加强彼此理解、扩大相互交流、促进文明互鉴与共同繁荣的重要平台。迪拜世博会于2021年10月1日至2022年3月31日举行，这是中东地区举办的首届世博会，有192个国家参展。此次世博会以“沟通思想，创造未来”为主题，展示全球最新创新成果，倡导全球携手合作，探索应对未来发展、能源安全、卫生健康、气候变化等人类共同挑战的解决方案，预计将吸引各国游客2500万人次。

阿联酋是中国在中东海湾地区的重要合作伙伴，中阿合作是中国与广大阿拉伯和伊斯兰国家开展相互尊重、务实友好、互利共赢合作的典范。近年来，中阿关系快速发展，政治互信不断深化，高层互访更加频繁，经贸合作成果丰硕，人文交流欣欣向荣，抗疫合作成为两国关系新亮点。中国共建“一带一路”倡议与阿联酋“重振丝绸之路”理念高度契合，两国发展战略有效对接，合作前景广阔。2021年是中国共产党成立100周年和阿联酋建国50周年，中国高水平参加迪拜世博会，对于推进中阿全面战略伙伴关系和“一带一路”建设走深走实、推动构建中阿命运共同体具有重要意义。

当今世界正经历百年未有之大变局。习近平主席准确把握历史前进方向，站在各国整体和长远利益高度，超越社会制度、发展阶段以及民族宗教异同，创造性提出构建人类命运共同体重要理念，对世界之惑给出了中国解答，为时代之问提出了中国方案。这一重要理念寻求各国建设美好世界的最大公约数，增进中外人民之间的思想和心灵沟通，加强中国同世界各国的认知认同，受到国际社会的高度评价和热烈响应，被多次写入联合国文件，产生日益广泛而深远的国际影响。

党中央、国务院高度重视迪拜世博会参展工作。习近平主席会见阿方领导人时强调“共同将迪拜世博会办成一届令人瞩目的盛会”。中国贸促会作为中国参与世博会事务的主管单位，统筹各方资源，扎实推进迪拜世博会中国馆建设。中国馆面积4636平方米，是迪拜世博会最大的外国馆之一，同时建设了“云上中国馆”，方便中外观众远程实景参观。中国馆将围绕“构建人类命运共同体——创新和机遇”这一主题，依托中国发展的生动实践，立足5000多年的中华文明，全面阐述中国的发展观、文明观、生态观、国际秩序观和全球治理观，诠释中国与各国构建21世纪伙伴关系、凝聚国际社会力量、促进全球合作、创造更美好未来的理念，有效回应迪拜世博会的主题。

一是传递中国发展理念。世博会是各国用精彩创意展示发展理念的窗口。中国馆主体建筑采用灯笼造型，名为“华夏之光”，巧妙运用中国传统元素与现代建筑科技，表达团圆、光明和吉祥的祝福，寓意共同追求繁荣发展。中国馆以“共同的梦想”“共同的地球”“共同的家园”“共同的未来”为主线，通过丰富多元的展览展示、虚实融合的互动体验、绚丽多彩的灯光展演、精彩纷呈的文化活动，表达中国坚持用和平、发展、合作、共赢的“金钥匙”应对各种全球性问题、共建美好地球家园的决心。中国馆主题影片《启航》通过讲述中外青年共同追寻梦想、探索太空的故事，表达各国携手探索未知、构建人类命运共同体的美好愿望。

二是展示中国科技创新成果。中国馆将重点展示中国在航天探索、信息技术、现代交通、人工智能、智慧生活、智慧农业等方面的发展成就，展出北斗卫星导航系统、中国高铁、无人驾驶新能源概念汽车、海水稻、智能机器人等核心展项，展现中国优秀企业开展国际能源绿色合作的生动案例，彰显中国积极营造国际合作环境、让科技创新成果惠及更多国家和人民的责任担当。

三是宣介中国文化。文明因多样而交流，因交流而互鉴，因互鉴而发展。中国馆将通过多种方式与世界各国开展人文领域交流合作，搭建民心相通的桥梁。中国馆将举办大熊猫主题展览、中华传统文化展示、中国传统服饰秀、中华美食文化与技艺展演、春节文化盛典、青少年设计创新实践交流、北京冬奥会宣传等文化交流活动，展示真实、立体、全面的中国。世博会期间，还将专门举办中国文化周活动，通过文艺演出、非遗展演、文化展览、影片联播等方式，向世界阐释推介具有中国特色、体现中国精神、蕴藏中国智慧的优秀文化，提高国际传播影响力和中国形象亲和力。

四是推动国际交流合作。加强国际协作是应对人类共同挑战的根本之道，迪拜世博会及中国馆搭建了一个良好平台。中国馆将与各国家馆积极开展馆际交流，在经贸、金融、能源、科技、人文等领域发掘更多合作机遇，推动各国实现互利共赢发展。同时，中国馆将组织26个省区市以及40多家国内领军企业和机构，举办展览展示、经贸论坛、文艺展演等活动200余场，开展多层次、多领域的国际交流。

面对百年变局和世纪疫情，人们期待彼此沟通思想，携手应对挑战，共同创造未来。在迪拜世博会182天的展期里，中国将与世界各国积极探讨面向未来的可持续发展之路，共享先进技术和经验做法，共同推动构建人类命运共同体。

（作者为中国国际贸易促进委员会会长）

《 人民日报 》（ 2021年10月02日 06 版）

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