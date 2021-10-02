人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

中方在联大三委代表观点相近国家呼吁取消单边强制措施

2021年10月02日05:04 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　据新华社联合国9月30日电  第七十六届联合国大会第三委员会30日开幕，中国常驻联合国代表张军代表31个国家作共同发言，强调单边强制措施严重侵犯人权，加剧人道主义灾难，呼吁立即彻底取消单边强制措施。

　　张军强调，单边强制措施侵犯人权，于情不容。单边强制措施严重干扰有关国家经济社会发展和抗疫努力，剥夺了有关国家人民充分实现人权的机会，阻碍了人民福祉和社会福利。单边强制措施影响人道主义，于理不通。应立即彻底取消单边强制措施，确保有关国家获得充足资源和支持应对疫情并逐步复苏，确保人道援助可以不受延迟和阻碍地到达需要的人手中，确保立刻消除人们遭受的苦难。单边强制措施违反国际法，于法无据。有关国家应避免实施不符合国际法和《联合国宪章》的单边制裁，各国应团结一致，而非对抗分裂，共同应对全球挑战，促进和保护所有人的人权。

　　中国、俄罗斯、古巴、巴基斯坦、白俄罗斯、南非、埃及、埃塞俄比亚、津巴布韦、中非共和国、安哥拉、布隆迪、喀麦隆、苏丹、赤道几内亚、纳米比亚、厄立特里亚、伊朗、叙利亚、柬埔寨、老挝、斯里兰卡、巴勒斯坦、朝鲜、安提瓜和巴布达、多米尼克、玻利维亚、委内瑞拉、圣文森特和格林纳丁斯、尼加拉瓜、冈比亚等31个国家联署上述共同发言。


　　《 人民日报 》（ 2021年10月02日 02 版）
(责编：袁勃、牛镛)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部