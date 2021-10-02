据新华社联合国9月30日电 第七十六届联合国大会第三委员会30日开幕，中国常驻联合国代表张军代表31个国家作共同发言，强调单边强制措施严重侵犯人权，加剧人道主义灾难，呼吁立即彻底取消单边强制措施。

张军强调，单边强制措施侵犯人权，于情不容。单边强制措施严重干扰有关国家经济社会发展和抗疫努力，剥夺了有关国家人民充分实现人权的机会，阻碍了人民福祉和社会福利。单边强制措施影响人道主义，于理不通。应立即彻底取消单边强制措施，确保有关国家获得充足资源和支持应对疫情并逐步复苏，确保人道援助可以不受延迟和阻碍地到达需要的人手中，确保立刻消除人们遭受的苦难。单边强制措施违反国际法，于法无据。有关国家应避免实施不符合国际法和《联合国宪章》的单边制裁，各国应团结一致，而非对抗分裂，共同应对全球挑战，促进和保护所有人的人权。

中国、俄罗斯、古巴、巴基斯坦、白俄罗斯、南非、埃及、埃塞俄比亚、津巴布韦、中非共和国、安哥拉、布隆迪、喀麦隆、苏丹、赤道几内亚、纳米比亚、厄立特里亚、伊朗、叙利亚、柬埔寨、老挝、斯里兰卡、巴勒斯坦、朝鲜、安提瓜和巴布达、多米尼克、玻利维亚、委内瑞拉、圣文森特和格林纳丁斯、尼加拉瓜、冈比亚等31个国家联署上述共同发言。

《 人民日报 》（ 2021年10月02日 02 版）

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