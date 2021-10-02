本报伊斯兰堡10月1日电 （记者程是颉）中国驻巴基斯坦大使馆与新疆维吾尔自治区人民政府近日共同举办“新疆是个好地方”视频交流会。

巴基斯坦国民议会副议长卡西姆·苏里表示，巴基斯坦是中国新疆地区卓越发展成就的见证者，巴基斯坦反对一些势力针对新疆的虚假宣传。新疆在脱贫攻坚领域的表现堪称典范。中国新疆地区正通过中巴经济走廊同巴基斯坦紧密相连，这一共建“一带一路”标志性项目不仅能够提振巴基斯坦经济，也能进一步促进新疆发展。

新疆维吾尔自治区人民政府副主席芒力克·斯依提表示，中共十八大以来，在党中央坚强领导下，新疆经济社会发展和民生改善取得前所未有的成就，各族群众的获得感、幸福感、安全感不断增强。新疆社会大局持续稳定向好、经济实现高质量发展、脱贫攻坚取得全面胜利、人民生活明显改善、民族团结更加巩固、宗教领域和睦和顺。

巴基斯坦政府、议会、媒体、智库等各界代表在位于伊斯兰堡的巴方会场参加了此次视频交流会。通过现场连线，来自新疆多地的民众代表结合自身经历在交流会上介绍了新疆保护宗教信仰自由、保护少数民族文化、新疆民众自主自愿外出劳动、少数民族妇女优生优育等情况。

《 人民日报 》（ 2021年10月02日 02 版）

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