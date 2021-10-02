哈桑·拉杰布

中国秉持人类命运共同体理念，加强与其他国家的交流合作，充分展现出大国担当

今年是中国共产党成立100周年。100年来，中国共产党团结带领中国人民开辟了伟大道路，实现了民族独立、人民解放，走上了实现民族复兴的康庄大道，中国发生了翻天覆地的变化。

1986年，我第一次来到中国，在北京语言大学攻读中国现当代文学硕士学位。每次到访中国，中国的发展都给我留下深刻印象。几十年来，中国经济总量持续增长，成为全球第二大经济体，发展质量稳步提升，人民生活水平不断提高。中国社会长期稳定，是世界上最安全的国家之一。近年来，中国大力发展先进科学技术，在5G、人工智能、物联网等领域取得重要突破，受到全世界的广泛关注。

中国取得巨大发展成就，充分体现了中国共产党高超的政治智慧和强大的政治领导力。在中国共产党的领导下，中国从贫穷走向富裕，如今正昂首阔步走在实现中国梦的道路上。中国共产党始终坚持初心使命，为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴。面对突如其来的新冠肺炎疫情，中国共产党把维护人民生命安全和身体健康放在第一位，采取最严格、最全面、最彻底的防控措施，有力维护了中国人民的生命安全和身体健康。

大时代要有大格局。随着综合国力不断增强、国际地位不断上升，中国在国际舞台上发挥着越来越重要的作用。中国秉持人类命运共同体理念，加强与其他国家的交流合作，充分展现出大国担当。中国推进高质量共建“一带一路”，同世界各国实现更高水平的互利共赢。“一带一路”已成为当今世界范围最广、规模最大的国际合作平台。疫情肆虐全球，中国率先承诺将本国疫苗作为全球公共产品，向许多国家提供疫苗和国际援助，用实际行动诠释了人类命运共同体理念。埃及已与中国成功合作生产首批新冠疫苗，这是国际合作的成功典范，不仅有利于加速推进埃及本土的疫苗接种计划，也有利于非洲国家抗击疫情。

中国正在向着实现第二个百年奋斗目标稳步前进。在中国共产党的带领下，中国和中国人民的未来会越来越好。中国共产党一定会给世界带来更多惊喜，为世界和平发展不断作出新的更大贡献。

（作者为埃及苏伊士运河大学语言学院院长、孔子学院埃方院长）

《 人民日报 》（ 2021年10月02日 02 版）

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