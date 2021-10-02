中非始终是共同发展道路上携手同行的好伙伴，经贸合作不断深化已成为中非命运与共的生动写照

以“新起点、新机遇、新作为”为主题的第二届中国—非洲经贸博览会日前落下帷幕。来自中国和40多个非洲国家的近900家企业、上万名嘉宾通过线上线下相结合的方式相约盛会，达成丰硕成果，充分彰显中非务实合作提质升级的强劲动力和澎湃活力。

2018年9月，在中非合作论坛北京峰会开幕式上，习近平主席宣布设立中国—非洲经贸博览会，旨在为双方深化经贸合作搭建平台。2019年6月，习近平主席在向首届中非经贸博览会致贺信时表示，希望双方围绕落实中非合作论坛北京峰会“八大行动”加强对接，积极探索合作新路径，开辟合作增长点，推动中非经贸合作再上新台阶。如今，中非经贸博览会已成为推动中非合作论坛经贸举措落实的新平台和地方对非经贸合作的新窗口。正如本届中非经贸博览会主宾国阿尔及利亚总统特本所指出的，中非经贸博览会有助于非中探索实现优势互补的最佳途径，并采取具体举措推动各领域经济伙伴关系向前发展，打造了非中经济合作新模式。

中非始终是共同发展道路上携手同行的好伙伴，经贸合作不断深化已成为中非命运与共的生动写照。中国已连续12年蝉联非洲最大贸易伙伴国。今年1至7月，中非贸易额1391亿美元，增长40.5%，达到历史同期最高位。肯尼亚的鲜花、卢旺达的咖啡、喀麦隆的白胡椒、塞内加尔的花生等非洲特色产品越来越多地走进中国千家万户；非洲青年足不出户，就能通过电商平台选购服装、箱包、家电等心仪的“中国制造”；在埃塞俄比亚东方工业园、中埃苏伊士经贸合作区等地，非洲民众在中国企业投资的汽车组装厂、服装厂、制药厂等工作……中非合作不仅为非洲国家创造大量就业机会，也有力推动了非洲国家工业化进程和经济结构转型。

中非从来都是命运共同体，共同的历史遭遇、共同的发展任务、共同的战略利益把双方紧紧联系在一起。近年来，中国秉持真实亲诚对非政策理念和正确义利观，不断推动构建更加紧密的中非命运共同体，中非政治互信日益牢固，贸易投资、基础设施、新兴产业等领域务实合作硕果累累，为非洲国家实现自主可持续发展、增进中非人民福祉贡献重要力量。新冠肺炎疫情发生后，中非双方守望相助、不离不弃，传统友谊得到进一步升华，各领域合作得到进一步深化。中国在非洲的1100多个“一带一路”合作项目坚持运行，近10万名中国技术和工程人员坚守岗位。一批铁路、公路和电站项目克服疫情影响陆续复工开工，为当地经济社会发展作出重要贡献。非洲国家领导人深有感触地表示，非中关系建立在全方位合作共赢基础上，中国是非洲的真诚朋友，非洲国家谋发展离不开中国的帮助；非方愿与中方加强共建“一带一路”，落实好“支持非洲发展伙伴倡议”，推动非中合作迈上新台阶。

独行快，众行远。这句谚语深刻诠释了合作共赢的真谛。加强中非友好合作，这是中国外交坚定不移的选择。汇聚27亿中非人民的磅礴力量，将为维护共同利益提供最有力保障，铸就更加紧密的中非命运共同体。

《 人民日报 》（ 2021年10月02日 02 版）

(责编：袁勃、牛镛)