太平丰年九州庆，盛世华章四海歌。在庆祝中华人民共和国成立72周年之际，海外华侨华人向本报记者表示，中国取得的伟大成就以及日新月异的发展变化令他们感到振奋和自豪，相信在中国共产党领导下，中国一定能够实现中华民族伟大复兴的中国梦，他们将努力为中国更加繁荣富强贡献自己的力量。

“有强大的中国作后盾，我们心中就多了一份温暖、多了一份力量”

在中国共产党领导下，中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃，实现中华民族伟大复兴进入了不可逆转的历史进程。新中国72年发展成就举世瞩目，特别是如期实现全面建成小康社会的第一个百年奋斗目标，开启全面建设社会主义现代化国家新征程，更是令海外华侨华人激动不已。

马来西亚—中国总商会副总会长林恒毅表示，在中国共产党领导下，在中华大地上全面建成了小康社会，历史性地解决了绝对贫困问题，这是人类发展史上的奇迹，海外华侨华人为此感到非常自豪和骄傲。

俄罗斯华侨华人联合总会常务副会长兼秘书长、俄罗斯华侨华人青年联合会会长吴昊说，中国有效统筹疫情防控和经济社会发展，取得的成绩有目共睹。中国经济健康稳定发展，无论国家面貌还是人民生活都发生了日新月异的变化，让身在海外的游子倍感自豪。

蛟龙下海、神舟上天、“春苗行动”……这些让海外华侨华人真真切切感受到中国的强大，也感受到祖（籍）国是最强有力的依靠。

巴基斯坦华侨华人协会会长喇杰廉表示：“中国的强大也是华侨华人之福。有强大的中国作后盾，我们心中就多了一份温暖、多了一份力量。”

新冠肺炎疫情发生后，海外华侨华人第一时间从我驻外使领馆收到口罩等防疫物资。韩中文化友好协会会长曲欢说，这让很多海外游子感受到祖（籍）国的温暖，“中国的繁荣昌盛让我们从心底感到踏实”。

“没有中国共产党，便没有扬眉吐气的新中国”

中国共产党是中国人民和中华民族的主心骨，只有中国共产党才能领导中国实现民族复兴，这是历史和实践充分证明了的深刻结论。在中华人民共和国成立72周年之际，海外华侨华人更加感受到中国共产党的坚强领导是中国走向繁荣富强的重要保障。

德国中华文化促进会会长刘代铨表示，华侨华人虽身在海外，但始终心系祖（籍）国。在中国共产党坚强领导下，中国的面貌发生翻天覆地的变化，中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃，海外华侨华人看在眼里，喜在心中。

南非洲广东总商会会长黄宝烮说：“国家百业昌盛、人民安居乐业、社会发展日新月异……这是中国共产党带领中国人民取得的伟大成就，我们坚信只有中国共产党才能团结带领全国各族人民实现强国目标和民族复兴。”

中华海外联谊会常务理事、美国盐湖城华助中心理事长乐桃文深有感触地说：“今天的中国早已今非昔比，没有中国共产党，便没有扬眉吐气的新中国，便没有中华民族全面复兴的光明前景。”

“让真正理解中国的外国人越来越多，让支持中国发展的朋友圈越来越大”

中国的发展振兴，为海外华侨华人提供了坚强后盾，也为他们促进中外友好交流创造了宝贵机遇。

中俄人文合作发展中心董事长尹斌在海外学习、生活近20年，他表示，中国的综合国力和国际影响力日益增强，促进了海外华侨华人事业的发展，未来一定继续做好本职工作，为促进中俄两国人民友好往来作出更多贡献。

比利时华人青年联合会会长朱旭林说：“中国的发展，为海外华侨华人提供了坚强后盾。我们一定与祖（籍）国同心同行，尽己所能支援家乡发展，支持中外加强交流与合作，共同推动所在国人民与中国人民的友好情谊，为构建人类命运共同体作出贡献。”

南非华人警民合作中心主任李新铸表示：“南非华侨华人要积极搭建起中南两国在经贸、文化、民间交往等领域的桥梁，为祖（籍）国和家乡的繁荣发展贡献力量。”

美国华人生物医药科技协会会长陆航表示，海外华侨华人与中国同呼吸共命运，努力为中国繁荣富强作出贡献。

日本华人教授会代表、日本山梨学院大学特任教授熊达云表示，华侨华人要利用身居海外、与当地民众近距离交往的有利条件，用他们听得懂的语言、能够理解的方式，大力展现可信、可爱、可敬的中国形象，“让真正理解中国的外国人越来越多，让支持中国发展的朋友圈越来越大”。

法国潮州会馆名誉会长吴武华表示：“每年10月1日，我们的心总是向着北京，总是遥望神州大地，总是期盼在金色的秋季与国内同胞分享丰收的喜悦！海外侨胞满怀信心与决心，与全体华夏儿女携手同心、共同奋斗，为中国更加繁荣富强、实现中国梦贡献自己的力量。”

（本报北京、华盛顿、曼谷、莫斯科、布鲁塞尔、开罗、约翰内斯堡、巴黎、柏林、东京、首尔、伊斯兰堡10月1日电 记者王云松、李志伟、刘慧、张光政、张朋辉、景玥、闫韫明、邹松、刘玲玲、花放、岳林炜、马菲、程是颉）

《 人民日报 》（ 2021年10月02日 02 版）

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