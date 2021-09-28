新华社北京9月28日电 联合国人权理事会第48届会议“民间力量促进边缘群体受教育权”主题边会27日以线上形式举行。来自中国、比利时、缅甸和联合国教科文组织等的代表参会并发言，就如何提升乡村妇女、教师、儿童、罕见病患者等群体的受教育权利分享了各自实践与有益经验。

国务院参事、友成企业家扶贫基金会副理事长汤敏表示，近年来，中国教育事业蓬勃发展，已建成包括学前教育、初等教育、中等教育、高等教育等在内的当代世界规模最大的教育体系，学前教育普及率、普惠率超过84%，九年义务教育巩固率达到95%以上，高中阶段教育全面普及，区域、城乡、校际教育差距逐步缩小，中国基础教育跨越式发展，让每个孩子都能享有公平而有质量的教育正在变为现实。

汤敏表示，为了进一步提升乡村教育水平、促进城乡教育均衡发展，友成积极推进了“双师教学”“青椒计划”等项目，通过互联网实现对各地优质教育的共建共享、对乡村教师的大规模培训，提升贫困地区乡村教师教学水平，推进教育均衡发展和质量提升。

来自联合国教科文组织的代表苗逢春在主旨发言中介绍了全球教育治理的现状，分享了民间组织致力于教育公平的创新实践，呼吁科技公司积极承担企业的社会责任，为全球教育治理体系改革做出更大贡献。

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