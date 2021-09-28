新华网巴西利亚9月28日电（记者卞卓丹）中国驻巴西使领馆国庆线上招待会日前隆重开场：水袖剑舞配足球电影音乐，街头芭蕾搭热情桑巴节奏，声声祝福、拳拳心意……对于关心中国发展的巴西朋友而言，中国国庆也是他们的节日。

中国驻巴西大使杨万明在视频致辞中引用巴西歌曲《友谊至上》来赞颂中巴两国人民的深情厚谊。他表示，在中国发展进程中，中方始终视巴西为重要战略伙伴。一年来，中巴各界坚持相互尊重、平等互利、合作共赢，推动两国各领域合作取得新发展。“中巴人民虽有山海之隔，但心相近、情相融，定将以友好相知的热情和团结合作的精神，共创美好未来。”

来自巴西政界、学界、艺术界等多个领域的代表参加了线上招待会，向中华人民共和国成立72周年献上他们的祝福。

巴西皮奥伊州州长惠灵顿·迪亚斯以及来自圣保罗州和里约州立法机构的议员们阐述了巴中贸易合作、两国友好州省市关系的重要性，称赞中国对世界抗击新冠肺炎疫情作出重大贡献。

作为巴西抗疫前线重要机构的代表，布坦坦研究所所长迪马斯·科瓦斯表示，中国是一个科技大国，拥有丰富的技术和经验。通过布坦坦研究所和科兴公司的合作，不仅为巴西抗击疫情作出了杰出贡献，而且惠及全球。

曾获得巴西最高文学奖雅布提奖的著名文学家西达·佩德罗萨认为，中华人民共和国72周年华诞，是一个值得欢庆的日子。她表示，“巴西和中国的文化合作十分重要，这体现在美食、服饰、音乐、电影、武术等方方面面。”

作为国庆线上招待会的特别节目，来自中国的北京舞蹈学院和成立于巴西贫民社区的帕赖索波利斯芭蕾舞团分别在北京和圣保罗录制了中巴Z世代“云端联袂”舞蹈表演视频，并于25日同时在两国正式上线播出。

中国驻圣保罗总领事陈佩洁、驻里约热内卢总领事田敏、驻累西腓总领事严宇清等在线参加了此次由中国驻巴西使领馆联合举办的国庆线上招待会并致辞。

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