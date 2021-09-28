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德国各政党开启组阁谈判

2021年09月28日21:32 | 来源：新华网
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　　新华社柏林9月28日电（记者张远　任珂）初步计票结果显示，德国社会民主党（社民党）在26日德国联邦议院（议会下院）选举中以微弱优势领先现任总理默克尔所在的联盟党（由基民盟和基社盟组成），社民党和联盟党28日开始着手艰难的组阁谈判。

　　社民党联邦议院党团主席罗尔夫·米策尼希28日说，社民党与绿党、自民党已开始前期试探性接触，不寻求“快速的对话”，而是“坦诚的对话”。

　　社民党总理候选人、现任副总理兼财政部长朔尔茨27日表示，德国选民赋予社民党、绿党和自民党“明确的授权”以组建联合政府，希望3党有“足够的交集”来组成政府，以务实和冷静的态度进行组阁谈判。

　　联盟党总理候选人拉舍特27日表示，选举结果虽不令人满意，但局势尚未明朗，他将努力组建一个由联盟党主导的内阁。如果社民党、绿党、自民党的组合不成功，联盟党会做好准备。

　　德国联邦选举委员会27日公布的初步计票结果显示，社民党得票率为25.7%，联盟党得票率为24.1%。绿党、自民党、德国选择党也分别获得10%以上选票，左翼党得票率为4.9%。

　　从结果分析，本届联邦议院选举后大概率将由3个政党组成执政联盟，将比眼下的两党执政联盟更为复杂。德国民调机构迪麦颇公司专家米夏埃尔·默特斯表示，各党需要围绕更多议题开展谈判和做出妥协，组阁耗时预计不短。

　　从得票率以及执政理念契合程度看，德国舆论认为社民党、绿党、自民党或联盟党、绿党、自民党两种组合的组阁成功概率较高。

　　现阶段，社民党、绿党、自民党在是否增加国内税收、是否维持财政零赤字政策上有较大分歧。联盟党、绿党、自民党组阁的难点在于，联盟党与自民党过去在移民和能源政策上分歧较大。

(责编：于洋、杨牧)

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